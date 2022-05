Freispruch im Autobumser-Prozess von Attendorn

Olpe/Attendorn. Ein 31-Jähriger sollte in Attendorn bewusst einen Unfall herbeigeführt haben. Dies ließ sich am Ende im Olper Gericht aber nicht nachweisen.

Alles deutete auf einen bewusst herbeigeführten Unfall hin. Die Ermittler waren sich sicher, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage und der Fall ging vor Gericht. Der vermeintliche Autobumser saß auf der Anklagebank im Olper Schöffengericht. Doch am Freitag, dem zweiten Verhandlungstag, fiel die Anklage wie ein Kartenhaus zusammen. Der 31-Jährige wurde freigesprochen auf Kosten der Landeskasse, die auch seine Auslagen zu tragen hat. Und für die Zeit seines eingezogenen Führerscheins wird ihm eine Entschädigung gezahlt.

Laut Anklage sollte er am 17. Juli 2021 einem 38-Jährigen in seinem VW ein Handzeichen gegeben haben, dass er in Attendorn vom Aldi-Parkplatz auf die Straße Am Zollstock einfahren kann. Als der 38-Jährige, in dessen Auto auch seine Frau und drei kleine Kinder saßen, die angebotene Vorfahrt wahrnahm und einbog, sollte der 31-Jährige aufs Gaspedal und absichtlich gegen das andere Auto gefahren sein, hieß es in der Anklage. Vor Gericht hatte der Mann alles abgestritten. Er habe dem VW-Fahrer keine Vorfahrt gewährt: „Ich war ein bisschen in Stimmung, hatte laute Musik im Auto an. Ich habe aber kein Handzeichen gegeben.“

Widersprüche

„Er hat mir ein Handzeichen gegeben, dass ich reinfahren kann. Er hat mir die Vorfahrt gegeben. Plötzlich ist er schnell losgefahren“, schilderte hingegen der VW-Fahrer. Auf Nachfrage war er sich aber nicht mehr sicher, ob das Handzeichen vielleicht doch vom Beifahrer im BMW gekommen sei. Seine Frau auf dem Beifahrersitz im VW sagte am Freitag aus, dass sie kein Handzeichen des Angeklagten gesehen habe: „Er ging auf und ab mit dem Kopf. Mein Mann hat gedacht, dass er fahren kann.“ Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 4200 Euro.

Auch wegen einer Sachbeschädigung am 18. November 2021 in Attendorn war der 31-Jährige angeklagt. In einer Spielhalle soll er eine Cola-Flasche auf einen Spielautomaten geworfen und das Display zerschmettert haben. Auch dies hatte der Angeklagte bestritten. Entgegen früherer Aussagen bei der Polizei erkannten die Spielhallen-Aufsicht und ein Besucher den 31-Jährigen vor Gericht nicht als Täter wieder.

Da lag es auf der Hand, dass Staatsanwältin Dr. Franziska Walther für die Sachbeschädigung am Spielautomaten einen Freispruch forderte. Dies galt ebenso für die vermeintlich Autobumserei. „Nach der Anklage schien ein hinreichender Tatverdacht gegeben. Nach der Beweisaufnahme kann aber nicht sicher festgestellt werden, was sich am 17. Juli ereignet hat“, so die Staatsanwältin. Die Aussagen der Zeugen seien widersprüchlich. Und: „Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein Missverständnis zwischen Angeklagtem und Zeugen gehandelt hat.“

Verteidiger Ralph Giebeler konnte nach den von der Staatsanwältin geforderten Freisprüchen eines seiner kürzesten Plädoyers halten: „Alle weiteren Ausführungen von mir wären überflüssig. Ich kann mich nur anschließen.“

Ein Missverständnis?

Das galt auch für das Schöffengericht unter Vorsitz von Richard Sondermann. „Es lässt sich hier nicht beweisen“, brachte es der Richter auf den Punkt. Ein Missverständnis sei naheliegend. Der Angeklagte habe gesagt, dass er im Auto laute Musik gehört und entsprechende Köperbewegungen dazu gemacht habe. Diese rhythmischen Bewegungen hätte der VW-Fahrer fälschlicherweise als Signal deuten können, dass er fahren kann.

Direkt nach dem Unfall war der Führerschein des 31-Jährigen einbehalten worden. „Der Beschluss des Amtsgerichtes Siegen über die Entziehung der Fahrerlaubnis wird aufgehoben“, verkündete Richter Sondermann. Für die Zeit vom 17. Juli 2021 bis 13. Mai 2022 erhält der 31-Jährige eine finanzielle Entschädigung. Seinen Führerschein erhielt er bereits im Gerichtssaal zurück.

