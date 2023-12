Freizeit im Kreis Olpe: Das sind unsere drei Kino-Tipps

Kreis Olpe Es gibt eine Reihe interessanter Filme im Angebot der Kinos in Olpe, Attendorn und Altenhundem. Trifft unsere Auswahl Ihren Geschmack?

Das Wetter sorgt derzeit nicht gerade für große Lust, etwas an der frischen Luft zu unternehmen. Kalt, nass, regnerisch – Rheumawetter. Doch es gibt dreimal im Kreis Olpe Örtlichkeiten, die geradezu dazu einladen, mieses Wetter zu einem Besuch zu nutzen, auch wenn Kinos ebenso im Hochsommer einen Abstecher wert sind. Derzeit gibt es eine Reihe von interessanten Filmen im Angebot, die Menschen von alt bis jung einen interessanten, aufschlussreichen, spannenden Nachmittag oder Abend ermöglichen.

Olper Cineplex-Kino

So läuft etwa im Rahmen der Volkshochschul-Reihe „Der besondere Film“ ein ungewöhnlicher Streifen: „Die Eiche – Mein Zuhause“ glänzt mit einer außergewöhnlichen Besetzung: Eichhörnchen, Rüsselkäfer, Eichelhäher, Ameisen, und Feldmäuse erschaffen zusammen eine wunderbare, vibrierende, summende Welt, deren Schicksal von diesem majestätischen Baum bestimmt wird. Er nimmt seine Bewohner auf, nährt und schützt sie – von den Wurzeln bis zur Krone. „In diesem visuell, akustisch und atmosphärisch spektakulären Naturfilm überlassen es die preisgekrönten Regisseure Laurent Charbonnier und Michel Seydoux den Tieren, von dem Leben in ihrer Eiche im Wandel der Jahreszeiten zu erzählen“, so der Verleih. Im Olper Cineplex-Kino ist der Streifen am Donnerstag, 7. Dezember, ab 20.15 Uhr und am Mittwoch, 13. Dezember, ab 17.30 Uhr zu sehen. Er ist für Menschen jeden Alters freigegeben.

Attendorner JAC-Kino

Das Attendorner JAC-Kino hat als Film-Tipp den Streifen „Napoleon“ herausgesucht, der ab sofort mit der Altersfreigabe ab zwölf Jahren läuft. Joaquin Phoenix ist in der Hauptrolle zu sehen. „Während der ehrgeizige und rücksichtslose französische Heerführer Napoleon Bonaparte in kürzester Zeit zum Kaiser von Frankreich aufsteigt, erobert er gleichzeitig das Herz von Josephine de Beauharnais. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur Napoleons taktisches Genie und seine großen Schlachten. Aus der Perspektive seiner wahren und einzigen Liebe wird besonders die instabile, zerstörerische Beziehung beleuchtet, die Napoleon in einen aussichtslosen Kampf um ihre Anerkennung und an den Rand der Zerstörung bringt“, macht der Verleih neugierig auf die Regiearbeit von Ridley Scott.

Lennestädter Lichtspielhaus

Und mit einem ganz besonderen Angebot wartet das Lichtspielhaus Lennestadt in Altenhundem auf: Hier steht der Disney-Film „Wish“ im Vordergrund. Zum Inhalt: Asha, ein optimistisches 17-jähriges Mädchen mit scharfem Verstand und großer Hingabe, lebt in Rosas, einem Königreich, in dem jeder Wunsch wahr werden kann. In einem Moment der Verzweiflung äußert sie einen Wunsch, der von der kosmischen Kraft Star, einem Ball unendlicher Energie, erhört wird. Gemeinsam mit Asha und ihrer Ziege Valentino begibt sich Star auf eine abenteuerliche Reise durch verschiedene Welten, um ihre Gemeinschaft zu retten.

Sie stellen sich dem größten Feind und beweisen, dass der Wunsch einer entschlossenen Person in Verbindung mit Magie Wunder bewirken kann. Der Film ist für jedes Alter freigegeben und am Samstag, 9. Dezember, ab 17 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, ab 18 Uhr in 3D zu sehen. Am Dienstag, 19. Dezember, zeigt das Lichtspielhaus diesen Film, der im Rahmen der 100-jährigen Disney-Feierlichkeiten präsentiert wurde, ab 16 Uhr in ukrainischer Fassung mit deutschen Untertiteln.

Aber auch abseits dieser ausgesuchten Filme bieten die heimischen Kinos für nahezu jeden Geschmack etwas: ob „Die Tribute von Panem – The ballad of songbirds and snakes“ (FSK 12), „Ein Fest fürs Leben“ (FSK 0), Neues aus der Schokoladenfabrik mit „Wonka“ (FSK 0), „Neue Geschichten vom Pumuckl“ (FSK 0) oder „Die unlangweiligste Schule der Welt“ (FSK 0). Für viele Kinofans ein Geheimtipp sind sogenannte „Sneak previews“, exklusive Vorab-Premieren, bei denen die Besucher erst im Vorspann erfahren, welchen Film sie nun sehen werden. Das Lichtspielhaus Lennestadt lädt zu einer solchen für Samstag, 9. Dezember, ab 22.15 Uhr ein. Im Olper Cineplex besteht am Freitag, 8. Dezember, ab 23 Uhr gleiche Gelegenheit, im JAC in Attendorn am Samstag, 9. Dezember, ab 22.30 Uhr.

