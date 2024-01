Freizeit im Kreis Olpe: Unsere vier Tipps fürs Wochenende

Kreis Olpe Lust auf 3D-Minigolfen, Schlittschuhfahren, Schwimmen oder Hallenfußball? Hier finden Sie unsere Freizeittipps für das erste Januar-Wochenende.

Die Wettervorhersage für das Wochenende lässt hoffen, dass es mal trocken bleibt. Dafür wird es mutmaßlich wieder kälter. Was also tun am Wochenende? Wanderschuhe anziehen und raus in die Natur? Oder lieber doch ob der Temperaturen drin bleiben? Wir haben wie gewohnt den einen oder anderen Freizeit-Tipp für Sie.

Mein Tipp

Ein beliebtes Ausflugsziel außerhalb der Kreisgrenze ist die Eissporthalle in Wiehl an der Mühlenstraße, die Jung und Alt zum Schlittschuhfahren einlädt. Geöffnet hat die Eisbahn am Samstagnachmittag von 14 bis 16.15 Uhr sowie abends von 20 bis 22 Uhr. Am Sonntag ist von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche ab 4 Jahren bezahlen 3 Euro Eintritt (Einzelkarte), Erwachsene zahlen 5,50 Euro. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich in der Halle ein Paar ausleihen. Mehr Infos im Netz unter www.eisporthalle-wiehl.de

Für die Kleinen

Um nasszuwerden, muss man derzeit nur vor die Tür gehen, auch wenn es am Wochenende etwas freundlicher werden soll. Ein Angebot, das bei jeder Jahreszeit passt, ist in jedem Fall mit Wasser verbunden: Die Schwimmbäder im Kreis Olpe laden auch bei fiesester Witterung zum Planschen, Schwimmen oder Erholen in angenehm temperiertem Nass ein. Das Freizeitbad Olpe zum Beispiel hat noch bis einschließlich Sonntag verlängerte Ferien-Öffnungszeiten und lädt montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 20 Uhr Groß und Klein ein. Die älteren Besucher können zusätzlich von 11 bis 22 Uhr, Freitag sogar bis 23 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr die Saunalandschaft nutzen.

Lesen Sie hier:

Mal was anderes

Eigentlich hätten Sie viel mehr Lust auf eine Runde Mini-Golf bei sommerlichen Temperaturen? Das können wir Ihnen derzeit leider nicht anbieten. Es gibt aber eine schöne Alternative: 3D-Minigolf in einer schönen Schwarzlicht-Kulisse. Mittlerweile gibt es einige Anbieter in der näheren Umgebung. Darunter auch Golf ‚n‘ Glow in Hagen. Öffnungszeiten: Freitag 15-22 Uhr (letzter Spielbeginn 21:15 Uhr), Samstag 11-22 Uhr (letzter Spielbeginn 21:15 Uhr), Sonntag 11-21 Uhr (letzter Spielbeginn 20:15 Uhr)

Sporthighlight der Woche

Die Fußballer der Stadt Olpe ermitteln ihren Hallenmeister. Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr geht es rund in der Realschul-Sporthalle Olpe. Gespielt wird jeweils im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ mit anschließender Endrunde um den Sparkassen-Pokal. Bereits am Freitag um 17 Uhr kämpfen die Reservemannschaften an gleicher Stelle um den Titel. Ausrichter der Turniere ist der SV Dahl-Friedrichsthal.

