Freizeit im Kreis Olpe: Unsere vier Tipps fürs Wochenende

Der FC Lennestadt (hier ein Archivbild des Spielers Mika Ahlemeyer) spielt am Wochenende gegen Neheim.

Kreis Olpe Die Karnevalszeit ist offiziell beendet. Es wird Zeit für Abwechslung am Wochenende. Das sind unsere Geheimtipps für einen schönen Ausflug.

Das närrische Treiben im Kreis Olpe ist zuende – mit dem Aschermittwoch ist die Karnevalszeit offiziell beendet. Wer nach den jecken Tagen am Wochenende Abwechslung braucht, der findet in unseren Freizeit-Tipps bestimmt das passende „Angebot“.

Mein Tipp für Sie

Es klingt fast ein wenig schaurig: Kurz hinter der Kreisgrenze, in Oberkirchen, lädt die Schwarze Fabrik nicht nur montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, sondern auch samstags von 10 bis 13 Uhr zum Besuch ein. In einem der wenigen noch erhaltenen Industriegebäude der frühen Gründerzeit wird seit 1879 gearbeitet; den Namen „Schwarze Fabrik“ prägte wohl der Volksmund durch die früher hier übliche Verarbeitung von Holzkohle.

Lesen Sie hier:

Seit 1974 befindet sich hier die Kunstschmiede Schütte, in der Bronze, Kupfer und Schmiedeeisen zu Geländern, Toren, Brunnen, Tischen und Leuchten verarbeitet und in einer großen Ausstellung gezeigt werden. Inzwischen lädt auch ein Schmiedecafé zum Besuch ein, das täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist. Seit 1998 ist die „Schwarze Fabrik“ offizielles Baudenkmal und als solches geschützt.

Viel Spaß für wenig Geld

Beim Wort „Freilichtmuseum“ denkt man im Kreis Olpe fast automatisch auch „Hagen“. Doch ist dieses Museum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe noch bis Ende März im Winterschlaf. Viel besser erreichbar als Hagen ist indes das Freilichtmuseum in Lindlar, das vom Landschaftsverband Rheinland betrieben wird. Die Fahrt per Auto von Olpe über die A 4 währt kaum 40 Minuten. Auch hier startet das Programm zwar erst Ende März, geöffnet ist das Museum indes ganzjährig, auf 25 Hektar wird das gesamte Gelände so bewirtschaftet, wie es im 19. Jahrhundert üblich war.

Höfe, Wohnhäuser und Werkstätten aus dem gesamten Bergischen Land wurden hierherversetzt und zeigen, wie sich das Leben der Urgroßeltern gestaltet hat. Eine Reihe von Dauerausstellungen etwa über „Jahre der Not“ nach 1945 oder „Landmaschinenfabriken im Bergischen Land“ laden ganzjährig zum Lernen ein. Bis zum 29. Februar ist das Museum samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Nähere Informationen: https://freilichtmuseum-lindlar.lvr.de.

Mal etwas anderes

Lust auf Klaviermusik und Krimigeschichte? Dann sind Sie am Sonntag im Kulturgut Schrabben Hof in Silberg genau richtig: Hier wird der Mordfall Mozart mittels Kriminal-Konzert mit Wolfgang Nieß aufgearbeitet. Los geht‘s im Theater um 17 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro. An diesem Tag hat das Kulturgut mit Café und Museum ab 13 Uhr geöffnet. Mehr Infos im Netz unter www.kulturgut-schrabbenhof.de

Das Sporthighlight der Woche

Der Fußball im Kreis Olpe nimmt wieder Fahrt auf – im Freien wohlgemerkt. Dabei werden sich viele Augen auf den FC Lennestadt richten. Der zweithöchste Verein im Kreis Olpe hat am Sonntag ab 14.30 Uhr im brisanten Duell nicht nur den Südwestfalen-Rivalen SC Neheim zu Gast im Henselstadion, sondern auch einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Westfalenliga-Erhalt. Der Vorletzte empfängt den Letzten, das sagt alles.

