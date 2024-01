Freizeit im Kreis Olpe: Vier Tipps für Karnevalsmuffel

Kreis Olpe In weiten Teilen des Kreises Olpe regiert am Wochenende der organisierte Frohsinn. Wir helfen denen, die damit nichts anfangen können.

Eigentlich erübrigen sich am bevorstehenden Wochenende Tipps für Menschen, die Beschäftigung suchen: Karneval, Fastnacht, fünfte Jahreszeit... Was den Anhängerinnen und Anhängern des organisierten Frohsinns ein Strahlen ins Gesicht zaubert, sorgt jedoch bei manch anderem Zeitgenossen für Stirnrunzeln, hasst er doch Pappnasen, Bützchen, Kamelle und Geschunkel. Wir haben lange gesucht, bis wir ein paar Tipps für Menschen fanden, die dem närrischen Frohsinn lieber aus dem Weg gehen.

++++

Das Hallenmasters-Turnier in Olpe ist auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt. Die WP überträgt das Turnier im Livestream mit Kommentar. Alle Infos finden Sie hier.

++++

Unabhängig vom Wetter

Ein Tipp, der zu jeder Jahreszeit Gültigkeit hat, ist die wohl schönste Tropfsteinhöhe Deutschlands, die Atta-Höhle. Obwohl in der Narrenhochburg Attendorn gelegen, lohnt hier auch für Karnevalsmuffel ein Ausflug, können hier doch die eindrucksvollen Naturkunstwerke unter Tage angesehen und der Unterschied zwischen Stalagmiten und Stalaktiten erfahren werden. Geöffnet ist die unterirdische Wunderwelt bis zum 7. Februar samstags und sonntags ab 11 Uhr, letzter Einlass ist jeweils um 15.30 Uhr. Zwischen dem 8. und dem 13. Februar kann sie sogar wieder täglich besucht werden.

Wintertraum mit Voranmeldung

„Wintertraum“ heißt es derzeit im Phantasialand in Brühl bei Köln, rund anderthalb Stunden Autofahrt von Olpe. Täglich von 11 bis 20 Uhr ist geöffnet, allerdings ist die Zahl der täglich verfügbaren Tickets begrenzt, daher muss vorher online reserviert werden (www.phantasialand.de). Dies spart allerdings auch die Wartezeit an den Kassen. „Magische Winterwelten voller Licht und Freude, herzerwärmende Wintershows, atemberaubender Fahrspaß, köstliche Genüsse und die neue große Abschluss-Show ,Magic Symphony‘: Erleben Sie mit der ganzen Familie einen unvergesslichen Wintertag im Phantasialand“, heißt es auf der Homepage.

Auf den Spuren der Bergleute

Noch leben viele der Männer, die bis 1992 in harter Arbeit unter Tage wertvolles Erz aus den Bergen um Meggen gewonnen haben. Sie geben ihr Wissen weiter und haben das Bergbaumuseum am Siciliaschacht eingerichtet. Hier ist zu sehen, wie mühevoll und gefährlich die Arbeit war. Für Gruppen können Sonderöffnungen vereinbart werden, regulär geöffnet ist das Museum sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Eisenbahn ganz ohne Streik

Derzeit springt beim Erwähnen des Themas Eisenbahn fast automatisch auch das Wort „Streik“ auf. Der Kultur-Bahnhof in Grevenbrück kommt ganz ohne Streik aus: Hier geht es, angelehnt an den Bau der Ruhr-Sieg-Strecke und den Eisenbahnbau in der Region als Hintergrund, um das Thema Mobilität. Im „Bahnhof der Ideen“ besteht die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme mit einer interaktiven Videoinstallation und mehreren digitalen Arbeitsstationen. Im Erdgeschoss findet man in imposanten rollbaren Koffervitrinen, die an die Reisegewohnheiten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts angelehnt sind, Bahnhofsgeschichten aus der Region und erfährt einiges über hiesige Bahnhofsgebäude und ihre Besonderheiten. Karnevalsmuffel finden hier sonntags von 14 bis 18 Uhr eine pappnasenfreie Nische.

