Freizeittipps im Kreis Olpe: Cooles Extreme-Blobbing in Olpe

Kreis Olpe. Das Wochenende steht vor der Tür und Sie suchen nach Ideen? Wir haben ein paar Tipps für Sie gesammelt, was Sie im Kreis Olpe unternehmen können.

Zwei Groß-Veranstaltungen überstrahlen das anstehende Wochenende im Kreis Olpe: Im kleinen Lenhausen in der Gemeinde Finnentrop findet das große Kreisschützenfest mit Tausenden Besuchern statt – und in Elspe startet der Indian Summer zum Abschluss noch mal richtig durch.

Mein Tipp für Sie

Auf der Naturbühne in Elspe wird am Wochenende beim Indian Summer 2023 noch mal ein musikalisches Feuerwehr angezündet. Während der Auftritt von Johannes Oerding am Freitag bereits ausverkauft ist, gibt es für die Rammstein-Tribute-Band Völkerball am Samstag noch Restkarten. Infos und Tickets gibt’s im Internet unter www.indiansummer-elspe.de. Los geht’s am Samstag um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets kosten 39,90 Euro.

Für die Kleinen

Anlässlich des Weltkindertages, der am Mittwoch gefeiert wurde, findet auf dem Gelände der „WerthmannWerkstätten“ in Meggen am Samstag von 14 bis 18 Uhr ein Internationales Kinder- und Familienfest statt. Für die kleinen Gäste gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit kreativen Bastelangeboten, Hüpfburg, Schminkstand, etc. Das OT-Spielmobil ist da, ein Clown sorgt für viel Spaß. Angebote zum Essen und Trinken sind angepasst an die Essgewohnheiten verschiedener Gruppen und Kulturen. Der Eintritt ist frei, die Sozialraumkonferenz Lennestadt als Veranstalter freut sich über viele Gäste.

Ebenfalls am Samstag, ab 16 Uhr, ist „herrH“, der bekannte Kinderliedermacher, der in keinem Kinderzimmer fehlen darf, zu Gast in der OT in Grevenbrück.

Karten für dieses „Kindermitmachkonzert“ (12 Euro plus Vorverkaufs-Gebühr, bis 3 Jahre sind Kinder frei) gibt es im „WieWoWatt“ in Altenhundem und in der OT in Grevenbrück an der Kölner Straße 60.

Mal was anderes

Haben Sie schon mal vom „Extreme-Blobbing“ gehört? Falls nein, sollten Sie am Samstag ab 15 Uhr dem Strandbad am Sonderner Kopf einen Besuch abstatten. Genau hier findet nämlich der Wettkampf statt, bei dem zehn Team gegeneinander um den Titel des „Blobbing Meisters“ kämpfen.

Die Teilnehmer der dreiköpfigen Teams werden aus einem Luftkissen auf der Bigge in die Lüfte „geschossen“ und können dann spektakuläre Luftmanöver machen. Der Eintritt ist frei.

Sporthighlight der Woche

Der traditionsreiche Herbstwaldlauf in Fretter findet in der 59. Auflage am Samstag mit Start und Ziel im Sportpark Giebelscheid statt. Egal ob Mountainbiken, Laufen oder Walken, für jeden ist etwas dabei. Der ausrichtende Ski-Club bietet Laufstrecken über 21,1 Kilometer, 11,3 Kilometer und 6 Kilometer für die Jugendlichen und Erwachsenen sowie die 1,5 Kilometer Schülerstrecke und die Stadionrunde für die Bambinis an.

Die Voranmeldung dazu ist unter www.skiclub-fretter.de/herbstwaldlauf/anmeldung möglich. Nachmeldungen zu den Läufen sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start drin. Los geht es um 12 Uhr mit dem 12. Frettertaler Hobby-Mountainbike-Marathon.

