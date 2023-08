Freizeittipps im Kreis Olpe: Leckere Reibekuchen im Backhaus

Kreis Olpe. Das Wochenende hat viel zu bieten: Das Stadtfest lockt nach Lennestadt, der Reibekuchentag nach Essinghausen. Und was noch? Hier ist es zu lesen.

Also die Prognose für das Wetter am kommenden Wochenende sieht gut aus: Sonnenschein und 28 Grad. Außerdem macht es die Wochenend-Gestaltung wieder flexibler. Wir haben ein paar Ideen für Sie, was Sie vielleicht am Wochenende unternehmen könnten.

Mein Tipp für Sie

Von Freitag bis Sonntag ist Stadtfest in Lennestadt. Und bei dem tollen Wetter ist das definitiv eine gute Gelegenheit, mit der Familie oder Freunden durch die Lennestädter City zu schlendern. Samstag und Sonntag gibt es tolle Straßen-Acts – da ist auch was für die kleinen Gäste mit dabei. Darunter die rollendende Waldschule und eine Riesenrutsche. Klingt das nicht super? Und nicht nur das. Dieses Mal werden wieder regionale, überregional und sogar internationale Bands und Künstler die vier Bühnen zum Beben bringen. Also ab nach Lennestadt. Die Eröffnung mit Fassbieranstich ist schon am Freitag, 18. August um 19 Uhr bei der Bühne am Rathausplatz.

Viel Spaß für wenig Geld

Der Club 574 veranstaltet von Freitag bis Sonntag das Musikfestival „Tag am See“ auf dem Gelände von Bigge Elements in Kirchesohl. Freitagabend (Einlass ab 19 Uhr) ist der Eintritt frei, am Samstag (Einlass ab 16 Uhr) zahlen Gäste 19 Euro (im Vorverkauf 15 Euro). An diesem Tag treten fünf Künstler auf, die Genres bewegen sich dabei von Surf-Punk bis Eletronik. Am Sonntag kommt Joscho Stephan mit modernem Gipsy-Swing an den Biggesee. Tickets kosten hier 15 Euro, im Vorverkauf 12 Euro. Karten gibt’s bei Olpe Aktiv und über eventim.de.

Für die Kleinen

Die Reihe „Olpe biologisch“ lädt Kinder von 6 bis 12 Jahren ins Technikmuseum Freudenberg ein. Dort findet am Sonntag, 20. August (10.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr) der Workshop „Werkzeugführerschein für Kinder“ statt. Drei bis vier Wunschwerkzeuge liegen zum Üben bereit: u. a. Hammer und Nägel, Laubsäge, Feile und Raspel, Zangen und Akku-Schrauber. Mittags gibt es einen Imbiss mit Bockwurst und Kartoffelsalat, nachmittags Waffeln. Kosten: 5 Euro pro Kind. 6 Euro für Erwachsene. Anmeldung unter www.olpe-biologisch.info im Internet.

Mal was anderes

Die Jausenstation Backhaus Café in Drolshagen-Essinghausen bietet neuerdings samstags von 11 bis 18 Uhr ihren „Reibekuchentag“. Zum weiteren Repertoire gehören frisch gebackene Brote im Holzofen und das Dräulzer Landbier.

Sporthighlight der Woche

Premierenfieber im Fußballkreis Olpe. Gleich zwei Aufsteiger bestreiten am Sonntag ihr erstes Heimspiel der Saison. Das ist der SV Ottfingen, der den TuS Sundern empfängt, und der SV Rahrbachtal, der den FC Altenhof zu Gast hat. In der Kreisliga A bestreitet der SSV Elspe sein erstes Heimspiel gegen den alten Rivalen RW Lennestadt. Die höchstklassige Premiere hat allerdings der Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl. Der ist zwar kein Aufsteiger mehr, empfängt aber einen prominenten Gast: die Spielvereinigung Erkenschwick. Anstoß ist dort am Sonntag um 15.30 Uhr.

