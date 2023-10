Freizeittipps: So trotzen Sie dem Herbstwetter im Kreis Olpe

In Lennestadt können Kinder am Wochenende Laternen basteln (hier ein Symbolbild).

Ob Basketball in Olpe, Laternenbasteln in Lennestadt oder Jazz-Musik in Silberg: Hier werden Sie am Wochenende ganz bestimmt nicht nass.

Es wird herbstlich im Kreis Olpe. Und wenn Sie noch nicht wissen, wie Sie das regenreiche Wochenende verbringen wollen (so zumindest die Wetterprognose), liefern wir gerne wieder ein paar Freizeit-Tipps.

Mein Tipp für Sie

Am Samstag erwartet das Studio A in Attendorn die Berliner Multikulti-Band „Crazy Sally“, die Metal-Fans, Punkrocker oder Beatles Fans anspricht. Naomi Roxlau-Lardoux (Vocals), Alvise Weil (Guitar), Markus „Horror” Dittrich (Drums) und Rainer Sporer (Bass), gebürtiger Attendorner und Mitglied der damaligen heimischen Band Schnakemann gastieren zum zweiten Mal im Antiquariat. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr zum Konzert gibt es unter www.kra2.de! Anmeldungen unter kra2@online.de sind erwünscht

Mal was anders

Das Trio Marion & Sobo ist ein mitreißend und auf hohem Niveau musizierendes Ensemble, zu hören am kommenden Freitag, 13. Oktober, ab 20 Uhr im Theater des Kulturguts Schrabben Hofs in Silberg. Die virtuosen Musiker kreieren ihren eigenen modernen Stil von vokalem Gipsy-Jazz, verbunden mit globaler Musik und Chanson.

Neben der charismatischen Frontfrau und Sängerin Marion Lenfent-Preus und dem besonders temperamentvollen Gitarristen Alexander Sobocinski sorgt Bassist Stefan Berger für das musikalische Fundament. Die außerordentliche Spielfreude und Spontaneität dieser Band sind ansteckend, die lyrischen und ausdrucksstarken Melodien begeistern. Das neue Album „Histoires“ wurde kürzlich Album der Woche bei WDR 3 und SWR 2. Beginn ist um 20 Uhr, Eintritt: 14 Euro. Eine Kartenreservierung ist möglich unter info@mut-sauerland.de.

Für die Kleinen

Nur noch wenige Wochen, dann ist wieder St. Martinstag und was gibt es Schöneres als mit einer selbstgebastelten Laterne durch die Straßen zu ziehen und dabei „Ich geh mit meiner Laterne“ zu singen. Das Stadtmarketing Lennestadt lädt deshalb alle Kinder zum Laternenbasteln ein. Bastelsets gibt es noch bis zum kommenden Samstag, 14. Oktober, im WieWoWatt in Altenhundem. Die Sets enthalten eine Bastelanleitung und alle nötigen Werkstoffe samt Laternenbügel. Die Laternen sehen aus wie Wassertropfen in Anlehnung an das Lennestadt-Logo, in dem ein Wassertropfen zu sehen ist.

Aber das ist noch nicht alles. Bis zum 30. Oktober können die Kinder ihre fertigen und verzierten Laternen im WieWoWatt abgeben. Unter den Besitzern werden mehrere tolle Preise verlost. Ab 2. November können die Kinder die Laternen dann wieder abholen und beim Martinzug in ihrem Dorf einsetzen.

Sporthighlight der Woche

Es ist ein Traumlos: In der 2. Runde des WBV-Pokals empfangen die Basketballer des TV Olpe/TV Siegen, die in der 2. Regionalliga zu Hause sind, am kommenden Sonntag die TuS 59 HammStars, die eine Liga höher spielen. Tip-off eines sicherlich hochklassigen Spiels ist um 17 Uhr in der Sporthalle der alten Realschule in Olpe.

