Fretter: Ida und Lukas regieren den Karnevalisten-Nachwuchs

Fretter Das neue Regentenpaar des närrischen Nachwuchses ist neun Jahre alt. Beide gehen in die vierte Klasse und haben sportliche Hobbys.

Lukas Vogelheim und Ida Hesener sind das neue Kinderprinzenpaar in Fretter. Der neunjährige Lukas ist der Sohn von Jörg und Ramona Vogelheim. Die Familie komplett macht Schwester Leni. Mit Freunden spielen und Fußball sowie seine Gitarre gehören zu den Hobbys des Viertklässlers. Ida Hesener, die Tochter von Manuel und Katrin Hesener steht als Kinder-Karnevalsprinzessin an seiner Seite. Sie ist ebenfalls neun Jahre und geht in die vierte Klasse. „Tanzen und lustig sein“ gibt sie als ihre Hobbys an. Die Familie komplett machen ihre Schwestern Emma und Charlotte.

