Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen sich an der "Fridays for Future"-Demo in der Olper Innenstadt.

Klimastreik „Fridays for Future“-Demo in Olpe: Hier gibt’s die Bilder

Olpe. Rund 70 Teilnehmer haben sich an dem globalen Klimastreik am Freitagnachmittag in Olpe beteiligt. Hier finden Sie die Bilder vom Demo-Zug.

Unter dem Motto „Tommorrow is too late“ sind am Freitagnachmittag wieder weltweit Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ auf die Straße gegangen, um für mehr Engagement im Bereich Klima- und Umweltschutz zu werben. Auch in Olpe haben sich einige Aktivisten versammelt.

„Fridays for Future“-Demo in Olpe- Hier gibt’s die Bilder „Fridays for Future“-Demo in Olpe- Hier gibt’s die Bilder Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen sich an der "Fridays for Future"-Demo in der Olper Innenstadt am 3. März. Foto: Britta Prasse

