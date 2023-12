Friedenslicht aus Betlehem kommt wieder nach Ennest

Ennest. Bereits zum dreizehnten Mal werden die Ennester Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch am diesjährigen dritten Adventssonntag, 17. Dezember, das „Friedenslicht aus Betlehem“ in die Sankt-Margaretha-Kirche bringen. Es ist mittlerweile Tradition in Ennest, das Friedenslicht im Rahmen einer vom Pfadfinderstamm selbstgestalteten Andacht an „alle Menschen guten Willens“ in dieser Region weiterzugeben. Als weihnachtliches Symbol schlechthin soll das Entzünden und Weitergeben dieses Friedenslichts die weihnachtliche Botschaft der Geburt Jesus und damit den Auftrag, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen, verkünden.

Die Aktion des „Friedenslichtes aus Betlehem“ geht auf die Initiative „Licht ins Dunkel“ des Österreichische Rundfunks (ORF) aus dem Jahre 1986 zurück und gewann schon bald die Ringe der deutschen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (RDP/RdP) und der Altpfadfinder (VDAPG) zu starken Partnern ihrer Initiative. Seitdem reist jedes Jahr in den Wochen vor Weihnachten ein Kind im Namen des ORF nach Betlehem, um ein Licht in der Geburtsgrotte Jesu zu entzünden. Die diesjährige Delegationsreise musste aber wegen der Sicherheitslage vor Ort in Israel und Palästina abgesagt werden. Trotzdem hat der ORF eine Möglichkeit gefunden, wie das Friedenslicht auch in diesem Jahr direkt aus Betlehem in die Welt gelangen kann: Das Licht ist bereits Mitte November von der zwölfjährigen Pillar Jarayseh, einem Kind vor Ort, in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet worden. Von dort wurde es in die jordanische Hauptstadt Amman gebracht und in einer Linienmaschine von Austrian Airlines mit nach Österreich genommen, wo es wie üblich unter anderem von einer deutschen Pfadfinderdelegation abgeholt wird. Am dritten Adventswochenende folgt dann die Aussendung des Friedenslichts in die meisten europäischen Länder sowie sogar in die USA. In ganz Deutschland gibt es dazu einzelne „Übergabeorte“, an denen das Friedenslicht feierlich an zahlreiche Pfadfinderstämme weitergegebenen wird, die es schließlich in ihre jeweilige Heimat bringen. So überwindet es auf seinem 3.000 Kilometer langen Weg nicht nur symbolisch zahlreiche Mauern und Grenzen.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Das Jahresmotto „Auf der Suche nach Frieden“ benennt eine Suche, die in diesem Jahr, vor allem im Herkunftsland dieses Lichtes, nochmal ganz besonders beschäftigt und aussichtslos erscheint. Umso wichtiger erscheint es nun, dieses Zeichen des Friedens, das direkt aus Betlehem stammt, zu setzen und zu verbreiten. Es soll helfen und daran erinnern, dass es selbst in den bedrückendsten Momenten Hoffnung geben kann.

An dieser Suche nach Frieden wollen sich die Ennester Pfadfinderinnen und Pfadfinder beteiligen, indem sich am Nachmittag des 17.12.2023 eine Abordnung auf den Weg nach Dortmund macht. Dort nehmen die Mitglieder dieser Abordnung gemeinsam mit anderen Pfadfinderstämmen an einem ökumenischen Aussendegottesdienst teil, in dem ihnen das Friedenslicht feierlich übergeben wird, um es dann nach Ennest zu bringen.

Bis ins neue Jahr leuchtet das Licht

Die Ankunft des Friedenslichtes aus Betlehem in Ennest wird um 19:00 Uhr im Rahmen einer selbstgestalteten Andacht in der Sankt-Margaretha-Kirche begangen. Dabei soll es feierlich an alle Anwesenden weitergegeben werden. Das Licht wird darüber hinaus noch bis ins neue Jahr hinein im Eingangsbereich der Kirche leuchten.

Damit das Friedenslicht möglichst alle erreicht, bieten die Ennester Pfadfinderinnen und Pfadfinder wieder das „Friedenslicht To Go“ an. Das ist ein „Lieferservice“, der das Licht aus Betlehem noch am Abend des dritten Advents direkt an die Haustür all derjenigen Gemeindemitglieder bringt, die nicht zur Aussendung in die Kirche kommen können. Es wird um Anmeldung hierfür bis spätestens 12.12.2022 telefonisch unter der Nummer 02722-52475 oder per E-Mail an pfadfinder.ennest@gmail.com gebeten.

Weitere Themen

Außerdem können schon seit dem ersten Adventssonntag Kerzen mit dem Logo der diesjährigen Friedenslichtaktion erworben werden. Diese Kerzen sind seit Montag, den 04.12.2023 bei der Metzgerei Köster und der Bäckerei Hesse in Ennest sowie bei Blumenhaus Müller, Inhaber B. Rüsche, in Attendorn erhältlich.

Der Pfadfinderstamm DPSG Sankt Margaretha Ennest lädt hiermit alle, die die erste Etappe auf der Suche nach Frieden gehen möchten, herzlich zu seiner Andacht und zum Empfang des Friedenslichts am Sonntag, den 17.12.2023 um 19:00 Uhr in die Ennester Kirche ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe