Friedrichsthal: Kripo sichert Einbruchsspuren

Einbrecher haben bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Friedrichsthal Spuren hinterlassen.

Friedrichsthal. Ein Sparfachkasten und ein Zigarettenautomat wurden aufgebrochen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag zwischen 1 und 8.15 Uhr in eine Gaststätte in Friedrichsthal eingebrochen. Im Gastraum öffneten sie einen Zigarettenautomaten und einen Sparfachkasten, außerdem stahlen sie Bargeld.

Es entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02761) 92690 entgegen.

