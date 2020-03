Auf dem ersten Blick sieht es so aus, als ob Frank Fehling und sein Team gleich einen Patienten operieren würden. Jeder trägt hier Mundschutz, Hände, Oberflächen und Türklinken werden Dutzende Male pro Tag desinfiziert. Frank Fehling ist allerdings kein Arzt, sondern Friseur. In der aktuellen Corona-Pandemie dürfen Friseurgeschäfte noch öffnen, weil sie zur Grundversorgung gehören. Direkter Kundenkontakt ist hier unvermeidbar – genauso wie die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen, um sich nicht zu infizieren.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Doch für Frank Fehling reicht die Krise noch tiefer. „Ich mache mir vor allem Sorgen darum, ob mein Geschäft in dieser Zeit weiterhin so existieren kann.“ Er hat Frau, zwei Kinder und als selbstständiger Friseur zwei Geschäfte und sieben Mitarbeiter. Existenzängste auf der einen, Verantwortungsgefühl für Familie und Kollegen auf der anderen Seite.

Nach jedem Kunden wird desinfiziert

Frank Fehling ist froh, dass es weitergeht. Noch. „Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch Angst, dass sich meine Mitarbeiter anstecken.“ Um das Risiko weitestgehend zu minimieren, hat er sein Personal dazu angeleitet, vor und nach jedem Kunden alles zu desinfizieren, womit dieser in Kontakt gekommen ist. Stuhl, Ablage, Kartenlesegerät. Jeder bekommt beim Ein- und Ausgang die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. „Viele Kunden bringen aber schon selbst ihr Desinfektionsmittel mit“, sagt Fehling.

Diesen hohen hygienischen Standard befolgen Fehling und sein Team jedoch nicht erst seit dem Corona-Ausbruch. Nur die Maßnahme mit dem Mundschutz, die ist vor knapp drei Wochen dazugekommen. „Die Kunden finden das zunächst natürlich erstmal befremdlich und erschrecken sich“, erzählt Fehling. „Sobald wir ihnen dann aber erzählen, dass sie nicht in Panik verfallen müssen, sondern dass wir das nur zum Schutz von uns allen machen, lachen sie auf und entspannen sich allmählich.“

Fehling schätzt sich glücklich, dass er in der Krise weiter machen kann. Menschen glücklich machen kann. „Zu unseren Kunden gehören auch ältere, alleinstehende Menschen. Für die ist so ein Friseurbesuch etwas ganz Wichtiges und Tolles. Wenn das jetzt für sie wegfällt, laufen sie Gefahr zu vereinsamen.“

Bislang noch kein Kundenrückgang

Um sich vor Infektionen zu schützen, gehört auch ein gewisser Sicherheitsabstand. Dieser kann zwischen Friseur und Kunde jedoch kaum eingehalten werden. Bei Behandlungen wie Augenbrauen zupfen und färben ist der Kontakt sogar noch enger. „Ich habe meinen Mitarbeitern deswegen freigestellt, ob sie diese Behandlungen noch machen oder nicht.“ Wenn Kunden mit starkem Husten oder anderen offensichtlichen Krankheitssymptomen in den Laden kommen, werden sie gleich wieder weggeschickt und auf ein anderes Mal vertröstet. Gesundheit geht vor.

In Fehlings Salon „Lounge Star“ habe sich der Kundenrückgang bislang noch nicht bemerkbar gemacht. In seinem benachbarten Studio – „Hauptsache“ – sei das anders. „Dort arbeiten wir nicht mit Terminen. Da merkt man schon, dass die Kunden wegbleiben.“

In einer Zeit, in der um Ausgangssperren diskutiert wird, kann er das verstehen. Auch, wenn das für ihn finanzielle Einbußen bedeutet. Langfristig gesehen vielleicht sogar den Ruin. „Mein Sohn hat mir letztens gesagt, wie furchtbar und traurig er es findet, dass nichts mehr in der Stadt auf hat, dass es aussieht, wie in einer Geisterstadt“, erzählt Fehling.

Darin könne aber auch eine Chance liegen, findet Fehling. „Vielleicht wachen so die Menschen auch mal auf und erkennen, wie wichtig es ist, lokal einzukaufen, damit Innenstädte nicht aussterben.“