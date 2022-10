Unfall Frontaler Zusammenstoß in Olpe: Drei Menschen verletzt

Rosenthal. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 45-Jähriger aus Winterberg mit seinem Pkw in den Gegenverkehr – und stieß hier mit einem Pkw zusammen

Am Montagabend (03.10.2022) kam es um 19:07 Uhr auf der B 54 kurz hinter der Talbrücke Ronnewinkel zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 45-Jähriger aus Winterberg mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem Pkw zusammen, in dem sich eine dreiköpfige Familie aus Bergneustadt befand.

Hierbei wurden neben dem 55-jährigen Fahrzeugführer, auch seine beiden Mitfahrerinnen, 52 und 18 Jahre alt, verletzt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

