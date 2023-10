Olpe: Polizei-Spezialteam erfasst Unfallspuren akribisch

Olpe. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr am Olper Bratzkopf. Ein Spezialteam der Polizei hielt die Spuren fest.

Schwerer Verkehrsunfall am Bratzkopf in Olpe: Kurz vor 13.30 Uhr kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß auf der Straße Am Bratzkopf kurz hinter dem Kreisverkehr Stellwerkstraße, bei dem sich zwei Personen schwer und eine leicht verletzten.

Zwei Pkw prallten aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen. Foto: Josef Schmidt

Wie die Polizeipressestelle mitteilte, ereignete sich der Unfall wie folgt: Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße „Am Bratzkopf“ in Richtung Innenstadt. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache verlor die Frau bei trockener Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw, kollidierte dann zunächst mit einer Verkehrsinsel und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 25-Jährigen zusammen und schob diesen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters befand sich zum Unfallzeitpunkt direkt neben seinem Fahrzeug, wurde durch den Zusammenstoß zum Glück aber nur leicht verletzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 57-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Straße Am Bratzkopf war für die Zeit der Unfallaufnahme bis in den späten Abend gesperrt. Ein sogenanntes VU-Team aus dem Hochsauerlandkreis, das auf die Spurensicherung schwerer Verkehrsunfälle spezialisiert ist, nahm die gesamte Unfallstelle detailliert auf.

Die Feuerwehr Olpe unter Einsatzleitung von Feuerwehrchef Christian Hengstebeck war mit mehreren Fahrzeugen ebenso im Einsatz wie Polizei und Rettungsdienst. Nach Auskunft der Polizei schwebt keines der Unfallopfer in Lebensgefahr.

