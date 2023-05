Fünf Chöre aus dem Kreis Olpe wollen Meisterchor werden

Auch die Gemischten Stimmen BIGGEsang - hier während des Auftritts bei Kulturpur 2022 - sind beim Meisterchorsingen in Dortmund am Start.

Kreis Olpe. Chöre aus Wenden, Drolshagen, Ottfingen und Hünsborn reisen nach Dortmund. Was sie dort erwartet.

Viele Monate haben sie geprobt und die Stimmbänder geölt, jetzt ist es soweit - zumindest für fünf Chöre aus dem Kreis Olpe: Sie wollen den Meisterchortitel erringen. Die Rede ist vom großen Meisterchorsingen, das am kommenden Samstag und Sonntag, 13./14. Mai, im Orchesterzentrum Dortmund stattfindet. Veranstalter ist der Chorverband Nordrhein-Westfalen.

Aus dem Kreis Olpe sind bekannte und renommierte Chöre in Dortmund am Start, die in der Vergangenheit schon mehrfach den Meisterchortitel ersingen konnten.

Chorleiter Thomas Bröcher ist mit drei seiner Ensembles dabei: MGV Liedertafel 1865 Drolshagen, MGV Wenden 1859 und Ottfinger Chöre/Stimmwerk. Komplettiert wird die Delegation aus dem Kreis Olpe von den Gemischten Stimmen BIGGEsang unter der Leitung von Volker Arns, die beim WDR-Wettbewerb den Titel „Bester Chor im Westen“ erringen konnten, und vom Männerchor „Sangeslust“ Hünsborn, den Kreis-Chorleiter Michael Rinscheid dirigiert.

Wann wer auftritt

Am Samstag, 13. Mai, treten folgende Chöre aus dem Kreis Olpe in Dortmund an: MGV Liedertafel Drolshagen (13.20 Uhr), Männergesangverein Wenden (15 Uhr) und die Gemischten Stimmen BIGGEsang (15.40 Uhr). Die Juryberatung beginnt um 16 Uhr, die Ergebnisse werden ab 16.45 Uhr erwartet.

Am Sonntag, 14. Mai, treten aus dem Kreis Olpe an: Ottfinger Chöre/Stimmwerk (15.40 Uhr) und Männerchor „Sangeslust“ Hünsborn (16 Uhr). Die Juryberatung beginnt um 16.20 Uhr, die Ergebnisse werden ab 16.50 Uhr bekanntgegeben.

