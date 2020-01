Fünf erste Preise für Musikschule Lennestadt-Kirchhundem

Das Foto zeigt alle Teilnehmerinnen bei der Generalprobe für den Regional-Wettbewerb im Kulturbahnhof in Grevenbrück.

Lennestadt/Kirchhundem. Die Musikschule Lennestadt-Kirchhundem hat beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Bad Fredeburg abgesahnt.

Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Musikbildungszentrum Südwestfalen in Bad Fredeburg waren alle teilnehmenden Schüler der Musikschule Lennestadt/Kirchhundem sehr erfolgreich und erreichten mit ihren 1. Preisen auch eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb nach Essen:

In der Kategorie Gesang erzielten in der Altersstufe VI (geb. 1999-2001) Madeleine Wulff und Johanna Nies jeweils mit 24 Punkten einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Die beiden Sängerinnen wurden am Klavier von Michael Nathen begleitet.

Alle fünf fahren zum Landeswettbewerb nach Essen

Im Wettbewerb Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente errangen Olivia Friedhoff und Nele Hessmer in der Altersstufe V (geb. 2002/2003) als Cello-Duo mit 23 Punkten ebenfalls einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Auch in der Kategorie Klavier freute sich Helen Shen in der Altersstufe IV (geb .2004/2005) über 24 Punkte und einem 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Alle fünf Schülerinnen werden nun am 20.- 24. März die Musikschule beim Landeswettbewerb in Essen vertreten. Mit ihren Schülern freuen sich die Lehrkräfte Christa Jürgens, Jill Johnston und Andreas Schönhage. Insgesamt zeigen die Bewertungen einmal mehr, wie qualitativ hochwertig die Ausbildung in der Musikschule ist.

