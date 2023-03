Nachwuchs Fünfjähriger bewirbt sich in Lennestadt als Straßenwärter

Lennestadt. Die Stadt Lennestadt hat eine ungewöhnliche Bewerbung erhalten. Jonathan Büschgens ist fünf Jahre alt und möchte wie Papa Straßenwärter werden.

Nahezu täglich trudeln bei der Stadtverwaltung Lennestadt Bewerbungen ein. Die kürzlich eingegangene „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Straßenwärter“ ließ die Verwaltungsspitze besonders aufhorchen. Bürgermeister Tobias Puspas: „Solch eine enorme Fachkompetenz, vorgelegt in einer einwandfrei ausgearbeiteten Bewerbungsmappe: so etwas wird uns in dieser Form selten präsentiert. Es ist nahezu ein Novum.“

Der Bewerber gibt an, bereits voll als Bauarbeiter ausgestattet zu sein und beachtliches Werkzeugmaterial zu besitzen. „Es möchte hier jemand bei uns beginnen, dem äußerst schwierige und gefährliche Situationen bereits bekannt sind. Jemand, der durch Weiterbildungsprogramme in den anerkannten Fachmedien Paw Patrol, Feuerwehrmann Sam und Bob, der Baumeister, sehr geschult und professionell reagieren wird,“ freut sich Lennestadts Bürgermeister über das rechtzeitig vorgetragene Interesse: „Nach Rücksprache mit unserer Personalabteilung darf ich zudem feststellen, dass die Bewerbungsfrist eingehalten wurde!“

In Papas Fußstapfen treten

Der Bewerber, Jonathan Büschgens, ist aber erst fünf Jahre alt und besucht derzeit den Kindergarten Regenbogenland in Serkenrode. Sein Papa als großes Vorbild nehmend (Anmerkung: Björn Büschgens ist Mitarbeiter des städtischen Bauhofes), möchte Jonathan gerne zum 1. August 2033 in dessen Fußstapfen treten und nach eigenen Angaben in seinen Fachgebieten Grünpflege, Überwachung von Pflasterarbeiten oder Outsourcing von Vor- und Aufräumarbeiten bei Bauhof der Stadt Lennestadt anfangen. „Die Stadt Lennestadt freut sich, dass mit dieser Motivation dem Fachkräftemangel schon jetzt entgegengewirkt werden kann“, heißt es von der Verwaltung.

