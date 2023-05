Die Gemischten Stimmen BIGGEsang beim Auftritt in Dortmund.

UPDATE Fünfmal Meisterchor: Heimische Chöre in Dortmund erfolgreich

Kreis Olpe. Beim Leistungssingen in Dortmund setzen die heimischen Chöre wieder ein dickes Ausrufezeichen: alle Vorträge „sehr gut“.

In Drolshagen, Wenden und Olpe knallten am Samstagabend schon die Sektkorken. Der MGV „Liedertafel“ 1865 Drolshagen. der Männergesangverein 1859 Wenden, beide unter Leitung von Thomas Bröcher sowie die Gemischten Stimmen BIGGEsang, dirigiert von Volker Arns, kehrten gestern mit dem Meisterchortitel im Gepäck vom Leistungssingen des Chorverbands Nordrhein-Westfalen in Dortmund zurück. Einmal mehr präsentierte sich der Sängerkreis Olpe als Hochburg des qualitativ hochwertigen Chorgesangs.

+++ Lesen Sie auch: Das Negertal hat ein neues Königspaar +++

Beeindruckend sind auch die Ergebnisse. Alle Chöre erhielten für ihre vier Vorträge jeweils Noten über 21 Punkten, also „sehr gut“. Die Gemischten Stimmen BIGGEsang erzielten dabei die höchste Wertung des gesamten Tages von zehn gemeldeten Chören mit zweimal 25, der höchstmöglichen Wertung, und zweimal 24 Punkten.

Am Sonntag reihten sich auch der Gemischte Chor Stimmwerk aus Ottfingen, Leitung Thomas Bröcher, und der MGV „Sangeslust“ Hünsborn 1875 unter Leitung von Michael Rinscheid in die Reihe der Meisterchöre ein, ebenfalls mit durchweg „sehr guten“ Bewertungen, sodass alle fünf Ensembles aus dem Kreis Olpe ihre Mission erfolgreich erfüllt hatten. Herzlichen Glückwunsch!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe