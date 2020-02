Für unheilbar erkrankten Rothemühler erfüllt sich ein Traum

Die Krankheit schreitet unaufhörlich voran. Gnadenlos. Es ist ein aussichtsloser Kampf wie der von Don Quijote gegen die Windmühlen. Und doch gibt Thorsten Voß nicht auf. Es ist bewundernswert, wie er sich gegen die unheilbare Nervenkrankheit ALS stemmt, obwohl er weiß, dass es am Ende keinen Ausweg geben wird. In einem emotionalen Facebook-Post hat er mitgeteilt, dass ihn die Krankheit eines Tages komplett lähmen wird: „Die Krankheit nimmt einem alles, jegliche Bewegungsfähigkeit. Irgendwann nimmt die Krankheit einem die Sprache weg, irgendwann kann man nicht mehr schlucken, irgendwann gerät man durch eine Lungenentzündung in Lebensgefahr. Das geht soweit, dass man daran stirbt.“ Der Verlauf ist unvorhersehbar und heimtückisch.

Lange Jahre Musiker in Hillmicke

Dienstagnachmittag im Vereinslokal Valpertz der „Seemannskapelle Hillmicke“. Der Vorsitzende, Michael Sauer, hat zur Pressekonferenz geladen. Thema ist das Benefizkonzert „Sternenlichter“ mit dem renommierten Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg unter der Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling am Mittwoch, 29 April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Attendorn. Es findet statt auf Initiative und Wunsch von Thorsten Voß zu Gunsten seiner Spendeninitiative „Sternenlicht“. Der Reinerlös geht an die Charcot-Stiftung für ALS-Forschung in Ulm. Der 47-Jährige aus Rothemühle, der 2018 an ALS erkrankt ist, strahlt über das ganze Gesicht: „Das Konzert war ein Traum von mir.“

Kreis Olpe Karten im Vorverkauf Karten für das Konzert am 29. April gibt es ab sofort im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro Kinder, Jugendliche und Schwerbehinderte) unter tickets.attendorn.de, bei der Volksbank und Sparkasse in Wenden, in der Gärtnerei Niklas in Hillmicke und bei allen Musikern des Musikvereins Hillmicke. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro (ermäßigt 12 Euro). Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Thorsten Voß ist selber Musiker aus Leidenschaft. Die „Seemannskapelle“ ist seine musikalische Heimat. In Hillmicke war er Saxofonist und Klarinettist sowie Vizedirigent. Viele Jahre agierte er als Leiter und Sänger der Tanzband The Sailors. „Da ich selbst lange Musiker war, ist es etwas ganz Besonderes für mich. Das ist mein Wunschmusikkorps“, sagt Voß. Auch Vorsitzender Sauer ist begeistert: „Das ist das Zugpferd der Militärmusik. Viele Musiker aus der Region spielen in Siegburg.“

Kontakt über Alexander Reuber

Thorsten Voß hat beim Konzert des Musikzuges Olpe Alexander Reuber getroffen, der die Türen geöffnet hat. Der Olper stieß bei Musikkorps-Leiter Oberstleutnant Christoph Scheibling sofort auf offene Ohren. Das scheinbar Unmögliche wurde in kurzer Zeit möglich gemacht, auch weil kurzfristig ein Veranstalter abgesprungen war. „Vielleicht war das aber auch kein Zufall, sondern Schicksal. Es gibt ja einen gewissen Wettlauf gegen die Zeit, das Konzert jetzt durchzuführen“, meint Scheibling in Hillmicke. Unisono hätten die Musikkorps-Mitglieder sofort zugestimmt. Schließlich seien sie ja alle auch Musikerkollegen von Thorsten Voß.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Bei jährlich etwa 50 Konzerten begeistert das Musikkoprs der Bundeswehr mit breit gefächertem Repertoire das Publikum im In- und Ausland. Nach Attendorn wird auch der bekannte Saxophonist Thorsten Skringer aus München kommen. Im ersten Teil gibt es Stücke wie „Salve Imperator“ und „Der Jäger aus Kurpfalz“, nach der Pause „Against all Odds“ und „Someone like you“. Das Musikkorps sei hier nicht nur musikalischer, sondern auch menschlicher Botschafter, so Scheibling.

Oberstleutnant zollt Respekt

„Ich bin froh, dass wir jetzt alles unter Dach und Fach haben“, betont Thorsten Voß. Bewusst habe er bei Facebook deutliche Worte gewählt, sagt er: „Ich habe rigoros beschrieben, wie es ist.“ Und: „Ich versuche, viele Aktivitäten auf den Weg zu bringen. Die Studien sind dringend erforderlich, damit es weitergeht mit der ALS-Forschung. Ich persönlich werde davon sicher nicht profitieren, aber der Erfolg wird kommen, dass es künftig Erkrankten besser geht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht habe ich ja doch noch was davon.“ Oberstleutnant Scheibling zollt dem Rothemühler großen Respekt: „Es ist bewundernswert, wie Sie damit umgehen, welche Haltung Sie bewahren. Da schließe ich Ihre Gattin mit ein.“

„Mit dem Konzert schließt sich für mich der Kreis“, erzählt Thorsten Voß. Vor 25 Jahren habe er beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr vorgespielt, weil er das auch beruflich machen wollte: „Es war eigentlich schon alles klar. Dann wurde ich aber von Schicksalsschlägen heimgesucht. Vater und Mutter erkrankten und ich konnte meinen Traum nicht erfüllen. Ich habe mich damals entschieden, nach Hause zu gehen und dort zu helfen.“