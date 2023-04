Fußbälle und Getränke aus Vereinsheim in Wenden geklaut

Wenden. Unbekannte Täter sind in das Vereinsheim eines Fußballvereins eingebrochen. Und das nicht nur einmal. Diverse Sportmaterialien wurden geklaut.

Das Vereinsheim eines Fußballvereins am Peter-Dassis Ring ist am Wochenende insgesamt drei Mal beschädigt worden. Dabei sind unbekannte Täter zunächst zwischen Freitag (21. April, 10 Uhr) und Samstag (22. April, 09:15 Uhr) in das Vereinsheim eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten sie dafür eine Tür und entwendeten vor allem Sportmaterialien, wie Bälle und Fußball-Hütchen.

Gegen 22 Uhr am Samstag erhielt dann die Polizei erneut Kenntnis darüber, dass unbekannte Täter zwischen 15 Uhr und 22 Uhr noch einmal in das Vereinsheim eingedrungen sind. Dieses Mal stahlen sie Getränkedosen sowie zwei Schlüssel. Schließlich versuchten Unbekannte in der Nacht von Samstag (22. April, 22:30) auf Sonntag (23. April, 10 Uhr), erneut in das Vereinsheim einzudringen. Dieses Mal blieb es beim Versuch. Insgesamt entstand durch die drei Taten ein Sachschaden im hohen dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Polizei sucht zur Aufklärung der Taten Hinweise und Zeuge. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

