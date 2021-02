Ein Rettungswagen brachte den 94-Jährigen nach dem Unfall in Attendorn ins Krankenhaus.

Unfall Fußgänger (94) in Attendorn angefahren und verletzt

Attendorn. Mit Verletzungen an den Händen und im Gesicht kam ein 94-Jähriger am Montag in Attendorn ins Krankenhaus. Er war angefahren worden.

Ein 94 Jahre alter Fußgänger ist nach einem Verkehrsunfall in Attendorn am Montag verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Senior ging gegen 9.20 Uhr an der Niedersten Straße über den Bürgersteig, als ihn ein 28 Jahre alter Autofahrer beim Ausparken übersah und anfuhr.

Der 28-Jährige wollte seinen Wagen rückwärts auf die Straße setzen, berichtet die Polizei Olpe. Der Fußgänger stürzte und zog sich Schürfwunden an den Händen und im Gesicht zu.