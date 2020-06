Kommunalwahl Gabriele Granrath (Die Linke) will Landrätin in Olpe werden

Kreis Olpe. Die Linke im Kreis Olpe hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Eine Newcomerin soll Landrätin werden.

Die Bewerber um die Nachfolge von Landrat Frank Beckehoff bekommen Konkurrenz. Der Kreisverband der Linken beschloss am Dienstagabend Gabriele Granrath aus Lennestadt im September als Landratskandidatin ins Rennen zu schicken. „In ihrer Antrittsrede konnte die Newcomerin die Versammlung mit Themen wie Bildung und Frauenrechten überzeugen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Linken.

Der Kreisverband Olpe stellte zudem seine Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September auf. Auf Platz eins der Reserveliste konnte sich Thomas Bock, der bereits seit Anfang 2019 im Kreistag sitzt, behaupten. „Seine Agenda ist es, dass die Linke in Fraktionsstärke in den Kreistag einzieht, damit die Partei unter anderem auch eigene Anträge stellen darf. Der erste soll sein den Kreis Olpe dazu aufzufordern endlich einen detaillierten Armutsbericht für den Kreis anzufertigen“, so die Pressemitteilung.

Reserveliste steht

Gabriele Granrath wurde auf Platz zwei gewählt. Zusammen bilden die beiden das Spitzenduo der Linken im Südsauerland. Platz drei der Reserveliste wird von Katrin Benike bekleidet, auf den weiteren Plätzen folgen Stefan Volpert, Bärbel Wurm, Carsten Granrath, Sebastian Buchner, Andre Heuel und Karl Hans-Joachim Granrath.

Die Hauptthemen der Kandidaten im Wahlkampf sollen Bildung, Gesundheitsversorgung, sozialökologische Politik und Gleichberechtigung in allen Belangen sein.