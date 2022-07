Durch einen Garagenbrand in Maumke wurde am Sonntag kurz vor 22 Uhr die Feuerwehr Lennestadt alarmiert. Die Löschgruppen Maumke, Meggen und später auch Grevenbrück waren beteiligt.

Feuerwehreinsatz Garagenbrand in Maumke: 40 Feuerwehrleute rücken an

Maumke. In einer Doppelgarage in Maumke brach am Sonntag Abend ein Feuer mit starker Rauchentwicklung aus. Die Brandurache ist noch unklar.

Ein Garagenbrand am Rott in Maumke rief die Feuerwehr Lennestadt am Sonntag Abend kurz vor 22 Uhr auf den Plan. Die Löschgruppen Maumke und Meggen sowie ein Einsatzleitwagen rückten mit rund 40 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass im Teil einer Doppelgarage, an ein Wohnhaus angrenzend, Feuer ausgebrochen war und für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Unter schwerem Atemschutz rückten die Wehrleute vor und löschten das Feuer. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis nach 23 Uhr an, zwischenzeitlich trafen noch Wehrleute der Löschgruppe Grevenbrück ein.

Zur Höhe des Sachschadens und der Ursache des Feuers konnte Feuerwehrpressesprecher Christopher Henrichs, der selbst am Einsatz beteiligt war, keine Angaben machen.

