Still ruht der Biggesee am Bootshaus in Olpe, wo sich bei schönem Wetter normalerweise hunderte Gäste tummeln, um ein leckeres Bier, Speisen, Wasser und Sonne genießen zu können. Bis 18. April Fehlanzeige. Und dann??? Mark Wisseling, Bootshaus-Betriebsleiter, nutzt mit seinem Team die freie Zeit, alles auf Vordermann zu bringen.