Gauklerfest im Glutofen Attendorn: Schatten ist heiß begehrt

Attendorn. Ein schattiges Plätzchen und ein kühles Getränk waren heiß begehrt in der Hansestadt. Show und Artistik gab es auf der Marktplatz-Bühne.

Ein schattiges Plätzchen, ein kühles Getränk und ein Eis, das war für das diesjährige Gauklerfest am Wochenende fast überlebenswichtig.

Das Thermometer zeigte über 30 Grad, als am Sonntag das

Gauklerfest Gauklerfest Beim Gauklerfest gab es wieder fabelhafte Wesen, herrlichen Klamauk und fantastische Kunststücke zu bewundern. Foto: Barbara Sander-Graetz

seine Pforten öffnete. Zu heiß für manche Besucher und für die, die gekommen waren, war ein schattiges Plätzchen die Grundvoraussetzung, um dem Geschehen auf den Bühnen zu folgen.

Duo Felice & Cortes

Das Duo Felice & Cortes boten Musik, Show und Artistik auf der Bühne am Marktplatz. In den ersten zehn Reihen saßen allerdings nur drei Kinder mit einem Eis in der Hand. Alle anderen drängten sich unter die aufgestellten Regenschirme. Schatten, alle suchten den Schatten. „Es ist zu heiß“, so Olaf Geschwinde vom Kulturbüro. „Da, wo Schatten ist, sind die Menschen.“ Der war auch am benachbarten Getränkerondell und in der umliegenden Gastronomie. Wer hier einen Platz bekommen hat, der blieb. So auch Ralf. „Hier kann man es aushalten. Allerdings sieht man dann natürlich nicht, was an den anderen Orten geschieht.“

Aber das lohnt sich. So gibt es die Rollbahn und Kinderfahrzeuge aller Art im Schatten des Sauerländer Dom und eine große Spielstraße am Rathaus. Die ist fest in Kinderhand. „Das ist das Beste hier auf dem Gauklerfest“, ruft Lotta und sie weiß gar nicht so recht, was sie als erstes machen soll. Für einige Kinder hingegen ist klar, was hier am besten ist: Der Brunnen vor dem Rathaus. Hier gibt es eine kalte Abkühlung und gleich den Spaß dazu.

Herausragender Straßenclown

Nebenan, zwischen Rathaus und Sparkasse, ist auch eine weitere Bühne. Imre, der herausragende Straßenclown aus Ungarn, hat hier ein großes Publikum um sich geschart. Während er in der prallen Sonne Akrobatik-Stunts und eine interaktive Komödie zum Besten gibt, entspannt sein Publikum unter dem großen schattenspendenden Baum. Eine Zugabe gibt es nicht, auch wenn das Publikum danach verlangt. Der Künstler muss aus der Sonne.

Eine riesige Schlange hat sich vor der Eisdiele gebildet. Da kommt das Künstlerduo Hernest & Zamiel als skurrile Pinguine vorbei. Während die Erwachsenen bereitwillig bei dem Klamauk mitmachen, sind die Kinder schon etwas skeptischer. Aber schnell schafft es das Streetact-Duo, alle für sich einzunehmen.

Über das ganze Geschehen wacht am Sauerländer Dom die Ortsgruppe des DRK Attendorn. „Es war bis jetzt nicht spektakuläres, trotz der Hitze“, weiß Kim Kurzawa. „Ein paar Stürze, ein paar Verletzungen auf der Spielstraße, aber nichts, was wir nicht im Griff haben.“

Und für alle die, die gekommen waren, gab es auch beim 34. Gauklerfest mal wieder ganz große kleine Kunst und viele Attraktionen für die Kids.

