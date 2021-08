Gauklerfest in Attendorn: Viele Zuschauerplätze blieben leer

Attendorn. Normalerweise lockt das Gauklerfest tausende Zuschauer nach Attendorn. Dieses Jahr blieben jedoch viele Plätze leer. Wo liegen die Gründe?

Am Wochenende fand das Gauklerfest in Attendorn statt. Aufgrund der Corona-Pandemie allerdings unter besonderen Bedingungen und mit dem Kino-Vorplatz auch an einem besonderen Ort. Das merkten die Veranstalter auch an den Besucherzahlen. Die blieben hinter den Erwartungen zurück.

Otto Haberkamp, Leiter des JuZ als Ausrichter des Gauklerfestes, ist schon ein wenig enttäuscht. Auf der Bühne ist gerade der Zauberer und Comedian Pikkus zu sehen. Davor sind einige Bänke aufgebaut. Kinder sitzen hier mit Eltern und Großeltern und schauen dem Künstler voller Freude zu. „Wir hätten uns noch viel mehr Zuschauer gewünscht. Laut Corona-Schutzordnung hätten es mehrere hundert sein können.“

+++ Lesen Sie auch: Corona-Verstoß in Attendorn – vom Ordnungsamt verunsichert? +++

Doch schon zum Auftakt am Freitag kamen gerade einmal 100 zahlende Besucher. „Dabei war Leo Bassi, der ,Mister Hyde der Clowns’ hier. In Spanien hat er schon den renommierten Comedy-Preis ,Golden Nose’ bekommen und in München wurde er mit dem ,Stern des Jahres’ ausgezeichnet. In Cannes erhielt er den Theaterpreis ,Grand Prix du Jury´. Er hat sich wahnsinnig gefreut hier aufzutreten. Das war das erste Mal in Deutschland seit Corona.“ Doch er schaute nicht auf ausverkaufte Ränge.

Kinder können Sackhüpfen und Kartoffellaufen

So erging es auch den Künstlern am Samstag. Liegt es daran, dass dieses Mal auf einem eingezäunten Areal die Bühnenschau zu sehen ist? „Das muss sein, denn wir müssen ja die 3Gs überprüfen.“ Durch die Gassen schlendern wie sonst beim Gauklerfest in der Innenstadt entfällt damit natürlich. Oder liegt es daran, dass das Fest schon am Freitag startete? „Sonst beginnen wir erst am Samstag und enden am Sonntag. Dieses Mal kam der Freitag noch hinzu.“

+++ Lesen Sie auch: Luftreiniger für Attendorner St.-Ursula-Schulen +++

Ein Erfolg hingegen war der Kids Corner mit zahlreichen Spielen aus dem Spielmobil des JuZ am Mehrgenerationen-Spielplatz. „Hier hatten wir immer volles Haus“, freut sich Otto Haberkamp. Die Sparkasse ALK hatte einige Preise in Form von Kuscheltieren und Spielzeug zu Verfügung gestellt, die bei Geschicklichkeitsspielen zu gewinnen waren. „Sackhüpfen und Kartoffellaufen hat den Kindern besonders viel Spaß gemacht.“

Olaf Geschwinde, ebenfalls einer der 80 Organisatoren des Festes, hingegen freut sich: „Wenn ich die glänzenden Kinderaugen sehe, die das Geschehen auf der Bühne verfolgen, dann weiß ich, der Aufwand hat sich gelohnt.“ Und im kommenden Jahr, zum 800. Geburtstag der Stadt, da hoffen alle wieder auf ein normales Gauklerfestival in der Innenstadt bei bestem Wetter und hunderten von großen und kleinen Besuchern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe