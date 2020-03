Langenei. Aus ungeklärter Ursache fing ein Dachstuhl in Lennestadt-Langenei Feuer. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Mehr als 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Dienstagmittag zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in der Straße Nesshagen in Lennestadt-Langenei aus. Einige umliegende Anwohner hatten starken Rauch entdeckt und den Notruf gewählt. Einer der Hausbewohner hatte selbst noch versucht zu löschen, diese Versuche dann aber auf Empfehlung der Feuerwehr wegen der starken und gefährlichen Rauchentwicklung abgebrochen.

Unter Atemschutz

Nach dem Eintreffen nahm die Feuerwehr unter Atemschutz Löschmaßnahmen in der ausgebauten Dachgeschosswohnung vor. Zur Sicherheit wurde auch die Drehleiter in Stellung gebracht. „Die haben wir in diesem Fall zur Sicherheit unserer Feuerwehrkameraden aufgestellt, damit sie im Falle eines Falles schnell über die Drehleiter das Haus verlassen können, wenn Eile geboten ist“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Christopher Henrichs. Die Tochter, die Enkelin sowie der Großvater wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Der Großvater wird mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung für 24 Stunden vorsorglich im Krankenhaus bleiben.

Giftige Rauchgase

Zwei Kanarienvögel überlebten das Brandgeschehen nicht. Wahrscheinlich kamen sie durch die giftigen Rauchgase ums Leben. Im Rahmen der Einsatzstellenhygiene wurde auch der Gerätewagen Logistik aus Grevenbrück alarmiert. „Seit Anfang diesen Jahres müssen sich die Einsatzkräfte, die in Kontakt mit dem giftigen Brandrauch gekommen sind, ihre Einsatzkleidung ausziehen. Sie können sich Waschen und desinfizieren. Danach bekommen sie einen Jogginganzug. So können wir verhindern, dass der giftige Brandrauch, der in der Kleidung steckt, den Feuerwehrleuten zur Gefahr wird, wenn er auch Stunden und Wochen später noch aus der Kleidung ausdünsten kann“, erklärte Christopher Henrichs. Im Einsatz waren die Löschgruppen Kickenbach, Saalhausen, Altenhundem sowie Grevenbrück.