Blaulicht Großer ABC-Alarm in Ennest – Keine Gefahr für die Anwohner

Ennest. In der Siemensstraße in Attendorn-Ennest ist es zu einem „Gefahrengutunfall größere Mengen“ gekommen. Aus einem Lkw läuft wohl Salzsäure aus.

In der Siemensstraße in Attendorn-Ennest ist es zu einem „Gefahrengutunfall größere Mengen“ gekommen. Nach ersten Informationen der Polizeileitstelle läuft aus einem Lkw Salzsäure aus. Nach Angaben der Feuerwehr Attendorn sei noch nicht klar, ob es tatsächlich Salzsäure sei, die auslaufe. „Es geht um einen Lkw mit Anhänger“, sagt Christian Schnatz (Feuerwehr Attendorn) im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aus dem Anhänger läuft ein Stoff aus, bei dem wir vermuten, dass es Salzsäure ist. Das verifizieren wir aktuell.“ Offenbar handelt es sich nicht um einen Unfall, sondern um einen Transportschaden.

Weiteren Informationen der Einsatzkräfte vor Ort soll der Fahrer des Lkw offenbar im Industriegebiet Ennest etwas abladen. Als er zurück bei seinem Fahrzeug war, hat er eine Pfütze gemerkt. Daraufhin hat er die Feuerwehr gerufen, die mittlerweile mit 90 Einsatzkräften vor Ort ist. Darunter die Feuerwehr Attendorn, Ennest, Listerscheid, Neu-Listernohl, Wenden, Olpe und Teile der Feuerwehr Finnentrop und der Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte haben mit Atemschutz und Chemie-Vollschutzanzügen die Ladung des Lkw überprüft. Der Lkw hat mehrere Kanister mit verschiedenen Chemikalien transportiert. Aus einem 20-Liter-Kanister sind etwa drei bis vier Liter ausgelaufen. Weiterhin ist unklar, um welche Flüssigkeit es sich handelt. Wichtig sei - so die Feuerwehr vor Ort -, dass sich die Flüssigkeiten nicht berühren. Eben weil nicht klar sei, was sich in den Kanistern befindet.

Die Siemensstraße ist aktuell komplett gesperrt. Gefahr für Anwohner besteht nicht.

Wir berichten weiter.

