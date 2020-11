Gegen den Corona-Frust: Live-Musik aus dem Proberaum

Das zweite Veranstaltungsverbot wegen der Corona-Pandemie hat besonders die Künstler- und Musikszene eiskalt erwischt. Kein Theater, keine Konzerte, nichts geht mehr und keiner weiß, wie lang dieser Lockdown dauern wird. Aber es gibt Künstler, die machen aus dem staatlich verordneten Zwangsruhestand eine Tugend, so wie Schlagzeuger Benedikt Hesse. Der in Welschen Ennest aufgewachsene Profimusiker spielt mit seiner Jazz-Band jeden Montagabend ein gestreamtes Livekonzert aus seinem Musikkeller.

Normalerweise hat der 38-Jährige in diesen Zeiten genug zu tun, er gehört u. a. seit einigen Jahren zur etatmäßigen Band des Hänneschen Theaters, Puppenspiele der Stadt Köln. Doch auch die Puppen sind in Kurzarbeit, es finden derzeit keine Aufführungen statt.

Schon 25 Konzerte gestreamt

Schon im März verabredete er sich mit verschiedenen Musiker zum montäglichen Live-Gig aus seinem Proberaum in Köln, um dort gemeinsam zu spielen. Das Ganze wird über die Musikplattform dringeblieben.de ins Internet übertragen, wo Musikfans dieses besondere Konzertformat anklicken können. Mittlerweile wurden schon 25 Streamingkonzerte mit Hesse an den Drums ins Netz gestreamt.

Den Musikern geht es vor allem darum, in Spiellaune zu bleiben, damit das Livemusik-Gefühl nicht völlig abhanden kommt. Der gebürtige Welschen Ennester vergleicht das mit einem Fußballteam. „Die Spieler können sich auch nicht immer einzeln oder im Kraftraum fit halten, sondern sie müssen auch das Zusammenspiel trainieren. Das ist bei uns genauso so.“ Wenn die Saison wieder losgeht, muss das neue Programm sitzen.

Bei den Streamingkonzerten bekomme man schon ein bisschen Livegefühl, so Hesse. „Man geht pünktlich um 21 Uhr auf Sendung, muss sehen, dass alles technisch klappt und es gibt auch Interaktionen mit den Zuschauern“, erklärt er. Zum Beispiel gibt es Chats oder es wird virtueller Applaus eingespielt. Über die Plattform dringeblieben.de sei das möglich. Es gibt dort noch mehrere Tools, so können die Zuschauer per Mausklick virtuelle Tickets von 5 bis 45 Euro kaufen, um so die derzeit arbeitslosen Musikern auch finanziell zu unterstützen.

Appetit auf Konzerte machen

Das alles sei etwas lockerer und ungeschliffener als bei richtigen Konzerten und es solle auch kein Ersatz zu Liveevents sein. „Wir wollen die Leute ködern und Appetit machen, dass sie später in die Konzerte gehen, wenn es wieder los geht.“

Hörens- und sehenswert sind die Streamingkonzerte aus dem Musikkeller allemal. In der Pandemie hat Hesse ein neues Trio auf die Beine gestellt, mit Volker Deglmann (Trompete) und Gero Koerner (Orgel). Die Streaming-Sendungen sind ein gutes Format, um auch neue musikalische Wege zu probieren. Im Moment widmet sich das Trio der Musik von Bert Kaempfert, der in den 60er Jahren mit seiner Big Band einen eigenen Sound kreierte. Unvergessen, zumindest für Instrumentalisten, sind Einspielungen wie „A Swinging Safari“, „Danke schön“, „Afrikaan Beat, oder Red Roses for a Blue Lady. Von der Lounge-Musik, wie Bert Kaempferts Titel eingenordet werden, sind die jazzigen Interpretationen des Benedikt Hesse-Trios weit entfernt.

Zwischen 25 und 50 Leuten hören und gucken jeden Montag ab 21 Uhr zu. Benedikt Hesse ist damit zufrieden. „Wenn man den Leuten damit eine Freude machen kann, ist das doch gut“, sagt er.

Smartphone reicht aus

Auch für Laienbands sind Streamingkonzerte technisch durchaus möglich, funktionieren über jedes Smartphone. Profis wie Hesse investieren aber mehr. „Wir machen das aufwendiger mit mehreren Mikros und verschiedenen Kameraeinstellungen. Das ist dann nicht ganz so einfach, aber es geht auch mit dem Smartphone“. Noch ein Tipp: Er empfiehlt allen Nachahmern bei den Streaming-Gigs die Coronaauflagen wie die Einhaltung der Mindestabstände einzuhalten.

Aber alle Musiker, Laien wie Profis, freuen sich darauf, demnächst endlich wieder auf einer richtigen Livebühne vor Publikum spielen zu können. Doch das, so Hesse, werde wohl noch einige Zeit dauern, denn: „Das gesamte Booking für nächstes Jahr läuft noch nicht. Die Veranstalter trauen sich gar nicht, jemanden zu buchen.“