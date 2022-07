Gehbehinderter in Wenden: „Vermisse Behinderten-Toiletten“

Wenden. Ein 100 Prozent gehbehinderter Wendener hatte Behindertentoiletten beantragt. Der Ablehnung des Bürgermeisters folgten die Politiker aber nicht.

In einem Schreiben hatte sich Emil Gätjens an Bürgermeister Bernd Clemens gewandt. Dabei stellte er einen Bürgerantrag auf Beschaffung von Behinderten-Toiletten in der Gemeinde Wenden. „Ich bin 100 Prozent gehbehindert und vermisse in der Gemeinde, in allen Dörfern, geschützte und separate Behinderten-Toiletten. Ich meine keine wie etwa ein Dixi-Klo oder die ‚Nette Toilette‘, sondern solche, die mit einem Toiletten-Generalschlüssel geöffnet werden können, mit einem Rollstuhl barrierefrei begehbar und somit an 24 Stunden zugänglich sind.“

In seiner schriftlichen Stellungnahme zur Sitzungsvorlage des letzten Ausschusses Bildung und Soziales hatte der Bürgermeister darauf hingewiesen, dass die Aktion „Nette Toilette“ mittlerweile durch die Verwaltung umgesetzt worden sei. Aktuell würden sich hieran 13 Einzelhändler beteiligen. Es gebe derzeit mindestens einen Teilnehmer in den Orten Wenden, Gerlingen, Hünsborn, Schönau, Wendener Hütte und Brün. Durch diese Aktion sei schon eine wesentliche Verbesserung der Situation in den genannten Ortschaften entstanden.

Antrag sollte abgelehnt werden

„Eine Aufstellung von zusätzlichen Behindertentoiletten in allen Ortschaften der Gemeinden wird daher abgelehnt. Das Verhältnis zwischen Aufwand – Anschaffung und Unterhaltung, insbesondere regelmäßige Reinigung – und der Notwendigkeit dieser Maßnahme steht aus Sicht des Bürgermeisters in einem nicht begründbaren Verhältnis“, so Bernd Clemens. Laut Beschlussvorschlag der Verwaltung sollte der Bürgerantrag von Emil Gätjens abgelehnt werden.

Dem folgten die Politiker jedoch nicht. „Wir sollten den Antrag nicht einfach so ablehnen. Natürlich ist das nicht für jede Ortschaft leistbar, aber wir könnten uns das vorstellen in Wenden-Mitte und bei der Wendener Hütte. Vielleicht lässt sich auch die Gastronomie einbinden“, sagte Jutta Hecken-Defeld (SPD) im letzten Ausschuss Bildung und Soziales.

Auch die CDU sei nicht dafür, den Antrag einfach so abzulehnen, meinte Christian Stock. Dem Bürgermeister solle ein allgemeiner Prüfauftrag für eine Behinderten-Toilette in Wenden und an der Wendener Hütte gestellt werden.

Sie kenne das Problem aus eigener Erfahrung, berichtete Marina Bünting (Grüne): „Mein Sohn sitzt im Rollstuhl. Flächendeckend sehe ich die Notwendigkeit nicht, aber hier in Wenden. Im Wendebachtal soll ein integrativer Spielplatz mit Gastronomie gebaut werden. Da würde sich eine behindertengerechte Toilette anbieten.“

Alle würden die Notwendigkeit sehen, im Zentralort etwas zu machen, so Ludger Wurm (CDU). Eine Bindung an die Gastronomie sei schwierig: „Die haben Ruhetage. Gerade die Dauerverfügbarkeit ist aber die Grundvoraussetzung, dass die Toiletten alle Tage zur Verfügung stehen.“

„Fokus auf Wenden legen“

Im Prüfauftrag solle ein Standort gefunden werden, der die Öffnungszeiten gewährleistet, so Ausschuss-Vorsitzende Catrin Stockhecke-Meister (SPD): „Hier ist das Zentrum des Geschehens. Wir sollten den Fokus auf Wenden legen.“ Dazu meinte Fraktionskollege Robert Dornseifer: „Natürlich ist Wenden der Zentralort, aber es gibt auch die Attraktivität der Wendener Hütte. Auch dort sollte eine behindertengerechte Toilette geprüft werden.“

Am Ende gab es im Ausschuss Bildung und Soziales folgenden einstimmigen Beschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeiten für behindertengerechte öffentliche Toiletten an einem zentralen Standort in Wenden und an der Wendener Hütte zu prüfen.

