Geistliches Zentrum Kohlhagen: Das umfangreiche Programm

Kohlhagen. Die beiden Patres am Geistlichen Zentrum der Wallfahrtskirche haben für das erste Halbjahr 2023 ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Den Auftakt bildet ein Bibliodrama-Abend am 15. Februar, 19 bis 21.15 Uhr: Pater Heite leitet diesen Abend, der sich an alle richtet, die sich mit biblischen Texten auseinandersetzen möchten. „Seht, wie das Land beschaffen ist“, ein Zitat aus dem Buch Numeri, gibt dem Abend seinen Titel. Ein Bibliodrama ist eine kreativ-darstellende Zugangsweise zur Bibel. Ein biblischer Text wird durch Rollenspiel verlebendigt und angeeignet. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung im Sekretariat des Geistlichen Zentrums erforderlich. Erstteilnehmer werden gebeten, sich zu einer kurzen Einführung in die Methode des Bibliodramas bereits um 18.45 Uhr einzufinden.

Übernachten in Gut Ahe

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ ist der Titel von Besinnungstagen in der österlichen Bußzeit, die am 6. März um 17 Uhr beginnen und bis 10. März, 11 Uhr, dauern. Erfahrungsaustausch, Einzelgespräche, Zeiten der Stille und das Erleben der Natur in der Landschaft des Sauerlandes sollen sich hier ergänzen. Die Teilnehmer übernachten, essen und frühstücken im benachbarten Landhotel Gut Ahe. Teilnehmer aus der Region können auch ohne Übernachtung teilnehmen. Anmeldungen nimmt das Sekretariat bis zum 24. Februar entgegen. Beide Patres leiten die Besinnungstage gemeinsam.

Einen „Moonlight-Gottesdienst“ bieten die beiden Pallottiner am 17. März ab 22 Uhr an. Dieser wird in der Pfarr- und Wallfahrtskirche in ruhiger, besinnlicher Atmosphäre gefeiert, bei Kerzenlicht – still und meditativ. Er soll in der Fastenzeit zum Nachdenken, zur Besinnung und zur Neuorientierung einladen.

Jens Ehebrecht-Zumsande, Religionspädagoge und Supervisor, ist am 25. April von 19.30 bis 21 Uhr als Referent im Geistlichen Zentrum „Einem widersprüchlichen Gott auf der Spur“. Er geht widersprüchlichen Gotteserfahrungen der Bibel nach. Gleichzeitig ermuntert er dazu, das eigene Leben im Spannungsfeld der göttlichen Gegenwart zu betrachten. Seit 2019 leitet Ehebrecht-Zumsande das Grundlagenreferat „Kirche in Beziehung“. Außerdem ist er Mitinitiator der Initiative „#OutInChurch – Für eine Kirche ohne Angst“.

Ein Einkehrtag unter dem Motto „Schweigen und Reden – Gebet als Selbstgespräch“ nach Pater Johannes Kopp, Pallottiner und Zen-Meister, wird am 13. Mai von 9.30 bis 16.30 Uhr von Pater Modenbach SAC angeleitet. Anmeldungen sind bis zum 9. Mai im Sekretariat des Geistlichen Zentrums möglich.

Pilgergang von Olpe nach Kohlhagen

Und unter dem Motto „Ein Segen sollst du sein“ wird am 17. Juni gemeinsam von Pater Jürgen Heite, Barbara Clemens, Schwester Gertrudis Lüneborg und Pater Siegfried Modenbach die alte Tradition eines Pilgergangs von Olpe zum Kohlhagen aufleben. Start in Olpe ist um 9 Uhr, Eintreffen auf dem Kohlhagen gegen 16.30 Uhr geplant. Ab 17 Uhr wird in der Wallfahrtskirche Eucharistie gefeiert. Anschließend treffen sich die Pilger zu einer kräftigen Wallfahrersuppe und erfrischenden Getränken im Pilgersaal des Geistlichen Zentrums. Gegen 19 Uhr können die Pilgerinnen und Pilger die Heimreise mit vom Geistlichen Zentrum bereitgestellten Kleinbussen antreten oder sich abholen lassen (bitte bei der Anmeldung angeben). Eine Anmeldung wird bis zum 1. Juni erbeten.

Alle Anmeldungen und nähere Auskünfte, auch zu eventuellen Kostenbeiträgen, beim Sekretariat, Tel. (02723) 718990, E-Mail evelin.matzke@geistliches-zentrum-kohlhagen.de. Nähere Informationen hält die Homepage bereit: www.geistliches-zentrum-kohlhagen.de. Die beiden Patres sind zu erreichen unter Tel. (02723) 71899-11, E-Mail: siegfried.modenbach@geistliches-zentrum-kohlhagen.de, und (02723) 71899-12, E-Mail: juergen.heite@geistliches-zentrum-kohlhagen.de.

