Einmal im Jahr fahren Mitglieder des Aero-Clubs Attendorn zum Modellfliegen in die für ihr Hobby besonders geeignete Rhön und nutzen im dortigen Mittelgebirge den Hangaufwind. Im Gegensatz zum heimischen Flugplatz in der Stesse dürfen sie ihre Modelle in der Rhön aber nur bis in eine Höhe von 50 Metern aufsteigen lassen.

Das Gelände in der Stesse hat der Aero-Club Attendorn von drei Landwirten gepachtet.

Gelände gepachtet