Josef Schröder, Rentner aus Olpe, hat eine alte Geldtransportbox in eine Räucherkammer umfunktioniert. In einem Räucher-Arbeitsgang können dort 20 Fleischstücke in leckere Schinken verwandelt werden. Früher wurden in der Box bis zu 75.000 Euro Münzgeld transportiert, einen tonnenschwere Angelegenheit.