Die Gemeinde Finnentrop hat das Pfarrheim am Rathaus erworben.

Gemeinde Finnentrop kauft altes Pfarrheim am Rathaus

Finnentrop Die Gemeinde Finnentrop und der katholische Kirchenvorstand haben sich auf einen Kaufvertrag geeinigt. Das sind die Pläne für die Immobilie

Nachdem der katholische Kirchenvorstand aus Finnentrop im vergangenen Jahr den Verkauf des Pfarrheims unterhalb des Rathauses beschlossen hatte, signalisierte neben dem Caritasverband auch die Gemeinde Finnentrop ihr Interesse an der Immobilie und nahm die Gespräche auf. Mittlerweile haben sich Gemeinde und Kirche auf einen Kaufvertrag verständigt und den Eigentümerwechsel bereits zum 1. Dezember vollzogen, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Neben dem vereinbarten Kaufpreis hat den Kirchenvorstand auch das Nutzungskonzept überzeugt. Darüber hinaus können das Kinder-Jugend-Kultur-Haus und die Physio-Praxis in ihren Räumlichkeiten im Untergeschoss bleiben. Perspektivisch plant die Gemeinde, das rund 40 Jahre alte Gebäude energetisch zu sanieren und den Außenanstrich zu erneuern. „Einen Teil der Räumlichkeiten wollen wir selber nutzen, andere Räume wollen wir zum Beispiel Vereinen zur Verfügung stellen. Allerdings werden wir unser Konzept jetzt erst final ausarbeiten“, erklärt Bürgermeister Achim Henkel (CDU) auf Nachfrage.

Der Verkaufserlös wird, soweit möglich, für die Belange und Aufgaben der Kirchengemeinde eingesetzt. Der Kaufvertrag wurde bereits am 7. November notariell beurkundet. Weil der Besitzübergang bereits erfolgt ist, können die Räumlichkeiten des Pfarrheims teilweise für den Weihnachtsmarkt in Anspruch genommen werden. Dieser findet am Samstag (offizielle Eröffnung um 14 Uhr) und Sonntag (ab 12 Uhr) im und vor dem Rathaus statt.

