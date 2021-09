Gemeindeprüfung NRW: Wie die Stadt Attendorn abschneidet

Attendorn. Die Gemeindeprüfanstalt attestiert Attendorn gute Arbeit in den Bereichen von Finanzen über OGS bis hin zum Friedhofswesen. Hier die Details.

Mitarbeiter der Gemeindeprüfungsanstalt NRW haben sich kürzlich in Attendorn die Themenbereiche Finanzen, Beteiligungen, Offene Ganztagsschule (OGS), Vergabe, Friedhofswesen und Verkehrsflächen angeschaut. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen wurden im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt.

„Attendorn besitzt grundsolide Stadtfinanzen. Die Stadt ist seit 2016 wirtschaftlich schuldenfrei und verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung. Attendorn ist fähig Investitionen in Zukunftsfelder vorzunehmen und gleichzeitig die Haushaltsstabilität zu erhalten. Die sehr gute Haushaltssituation sollte Ansporn sein, auch die Verwaltungsstrukturen weiter zu verbessern“, erklärt Heinrich Böckelühr, Präsident der Prüfanstalt.

+++ Das könnte Sie interessieren: Helios-Klinik schließt die Geburtsstation +++

„Die Hansestadt konnte in den Jahren 2013 bis 2019 positive Jahresergebnisse erzielen. Im interkommunalen Vergleich erreichte sie im Jahr 2019 sogar das beste Jahresergebnis im Segment der mittleren kreisangehörigen Kommunen. Den Akteuren im Rathaus gelang es in den vergangenen Jahren das städtische Vermögen zu vermehren“, analysiert Prüfer Markus Daschner die außergewöhnlich gute Haushaltssituation, ohne dabei den Blick in eine Zukunft mit Herausforderungen zu versäumen: „Die Stadtverwaltung plant für die kommenden Haushaltsjahre mit jährlichen Defiziten, die mit einer teilweisen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden sollen. Die vor- und umsichtigen Planungen unterstützen wir ausdrücklich. Das vorhandene Finanzfundament ist geeignet, um in unsicheren Zeiten die richtigen Antworten auf die anstehenden Zukunftsaufgaben zu geben.“

OGS sehr beliebt

Die Hansestadt verfügt über eine Beteiligungsstruktur mit mittlerer Komplexität. „Die städtischen Beteiligungen haben den Haushalt in den Jahren 2016 bis 2018 um durchschnittlich eine Million Euro entlastet“, skizziert Projektleiterin Ute Ledebur die finanzielle Relevanz. Die daraus resultierenden Anforderungen an das Beteiligungsmanagement würden überwiegend erfüllt. Die Betreuungsangebote der Offenen Ganztagsschule (OGS) erfreuen sich seit Jahren steigender Nachfrage. Die Stadt Attendorn bildet hier keine Ausnahme.

Bundestagswahl im Kreis Olpe

+++ Lesen Sie hier: Großbrand zerstört Fachwerkhaus in Niederhelden +++

Allerdings ist der Fehlbetrag je OGS-Schüler vergleichsweise hoch. Ein Grund hierfür sind hohe freiwillige Zuschüsse. „Wir zeigen in unserem Bericht Handlungsempfehlungen auf, die mittel- und langfristig in den Blick genommen werden sollten“, erläutert Ledebur die Prüfungsergebnisse.

Staatliche Aufsicht Die Gemeindeprüfanstalt ist Teil der staatlichen Aufsicht des Landes über die Kommunen und wurde im Jahr 2003 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Herne. Ihr ist durch Gesetz und Gemeindeordnung die überörtliche Prüfung aller 396 Kommunen, der 30 Kreise sowie der Städteregion Aachen, der beiden Landschaftsverbände und des Regionalverbandes Ruhr (RVR) übertragen.

Das Vergabewesen wurde von der Landesbehörde mit Sitz in Herne ebenfalls unter die Lupe genommen. Positiv bewertet das Prüfteam die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle (ZVS) des Kreises Siegen-Wittgenstein. „Dadurch wird die Einheitlichkeit und Rechtssicherheit von Vergaben erhöht. Aus diesem Grund sollten zukünftig alle Vergaben über die ZVS abgewickelt werden“, rät sie.

+++ Das könnte Sie interessieren: Aus Asylunterkunft in Helden wird ein Obdachlosenheim auf Zeit +++

In der Neuaufstellung der Vergabedienstanweisung, einer regelmäßigen Schwachstellenanalyse zur Korruptionsprävention und der Implementierung eines Bauinvestitionscontrollings sieht die Prüfanstalt noch Optimierungspotenziale. Die Neuaufstellung der Vergabedienstanweisung hat die Hansestadt Attendorn schon auf den Weg gebracht.

„Das Friedhofswesen ist nicht nur in Attendorn einem erheblichen Veränderungsprozess ausgesetzt. Dieser liegt in einer Ausdifferenzierung der Bestattungsformen sowie einem gesellschaftlich-kulturellen Wandel begründet. Die Stadtverwaltung reagiert auf diese Veränderungen, nutzt eine Fachsoftware und verbessert die Datenlage mit der Einführung eines Geo-Informationssystems. Die Informations- und Datengrundlage zu optimieren ist wichtig, um daraus die nächsten Maßnahmen abzuleiten“, berichtet Markus Daschner.

Große Aufgabe für Kommunen

Die Erhaltung der Verkehrsflächen stellt viele Kommunen in NRW vor große Herausforderungen. Die Hansestadt bildet hier keine Ausnahme. „Erfreulich ist, dass die Stadtverwaltung sich dieser Aufgabe stellt. Eine Straßenbestands- und Zustandserfassung wurde 2018 durchgeführt, ein Wirtschaftswegekonzept ist in Planung und einige Straßenbauprojekte wurden in das Innenstadtentwicklungskonzept integriert“, stellt Markus Daschner anerkennend fest. Damit der Erhalt und die Pflege von Straßen, Wegen und Plätzen auch weiterhin gelingt, empfiehlt die Behörde eine Gesamtstrategie mit Zielen für alle Verkehrsflächen zu entwickeln sowie die Datenlage zu vervollständigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe