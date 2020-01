Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeindestruktur

Pfarrer Andreas Schliebener und Pfarrer Dr. Christof Grote (Attendorn), Pfarrerin Rose-Maria Warns (Finnentrop) und Pfarrer Dr. Jörg Ettemeyer (Lennestadt-Kirchhundem) werden die Aufgaben in der neuen großen Gemeinde untereinander aufteilen.

Dabei werden sie unterstützt von den Pfarrern Volker Bäumer und Achim Schwarz (Kirchenkreis) sowie von Jugendreferentin Kristina Ashoff und Jugendreferent Sven Vorderbrück.

Die Pfarrstelle in Grevenbrück wird mit dem Eintritt von Pfarrer Hans-Joachim Keßler in den Ruhestand nicht wiederbesetzt und auch die zweite Stelle in Lennestadt-Kirchhundem ist weggefallen.