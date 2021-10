Gemischter Chor Cäcilia Brachthausen feiert zwei Jubiläen

Die Verleihung der Zelterplakette in Essen an Vorsitzende Melanie Stamm.

Brachthausen. 100 Jahre Chorgesang und 50 Jahre Gemischter Chor feiert die Cäcilia in Brachthausen. Dafür gab es jetzt die Zelter-Plakette.

Der Gemischte Chor Brachthausen möchte sein 100-jähriges Bestehen gerne am 6. November in der Schützenhalle Brachthausen zusammen mit dem Gemeindechorfest feiern. Ob das klappen wird, hängt von den dann geltenden Coronaauflagen ab. Aber die Zelter-Plakette, mit dem die 100-jährige Pflege der Chormusik und die Förderung des kulturellen Lebens, gewürdigt wird, kann der Chor bereits sein Eigen nennen. Im RWE-Pavillon der Philharmonie Essen fand in der letzten Woche die Verleihung statt. Vorsitzende Melanie Stamm und die frühere Vorsitzende Martina Wesel bekamen von Paul Schulte, Präsident des Volksmusikerbundes, und Dr. Michael Reitemeyer, NRW-Kulturministerium, Plakette und Urkunde überreicht.

Eigentlich ist der Chor noch älter als 100 Jahre. Schon seit 1899 gab es in Brachthausen eine Gesangsabteilung des Schützenvereins Kohlhagen. Aus dieser ging 1921 der MGV Cäcilia Brachthausen hervor. Am 5. Dezember 1921 wurde der neue Chor, der damals aus 33 Männern bestand, beurkundet. Innerhalb des Chores wurde eine Theatergruppe gebildet, und von da an gehörten Konzertabende mit Theateraufführungen, Teilnahmen an Wettstreiten und Ständchensingen zu besonderen Anlässen zum festen Programm des MGV.

Erster Chorleiter bleibt 42 Jahre

Der damalige Lehrer Schmelzer aus Brachthausen leitete den Chor sage und schreibe 42 Jahre lang. Danach übernahm die Chorleitung Fritz König aus Brachthausen. Weil die Sängerzahl zurückging wurde der Chor schon 1971 in einen Gemischten Chor umgewandelt, indem 17 Frauen dem Verein beitraten. So wurde vor 50 Jahren der Chorgesang im Dorf gerettet und der Chor nannte sich „Gemischter Chor Cäcilia Brachthausen“.

Im Jahr 1972 übernahm Chorleiter Rudolf Hatzfeld den Chor. Er blieb dem Chor treu bis 1998. In diesen Jahren nahm der Chor erfolgreich an verschiedenen Gesangswettstreiten teil und erzielte viele Preise und Dirigentenpreise. Auch unter dem neuen Dirigenten Chordirektor FDB Thomas Weidebach aus Benolpe blieb der Chor erfolgreich. Seinen musikalischen Höhepunkt erreichte die Cäcilia 2007 mit dem Titel „Meisterchor im Chorverband NRW“.

Im Dorf fest verankert

Die kulturellen Anlässe im Ort wurden nie vernachlässigt. Zu verschiedenen Festen im weltlichen als auch im sakralen Bereich ist er stets präsent und aus dem Dorfleben nicht wegzudenken. seit der Chorgründung ist und war es für die Sängerinnen und Sänger eine Ehre, zu besonderen Anlässen und Feiertagen in der Wallfahrtskirche auf Kohlhagen singen zu dürfen. Im Oktober 2011 verließ Thomas Weidebach aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen den Chor und Chordirektor FDB Erich Langenfeld konnte im November 2011 als neuer Dirigent gewonnen werden. Langenfeld legt ein besonderes Augenmerk auf die Stimmbildung, dadurch hat sich der Klang des Chores weiter verbessert.

Den 100-jährigen Geburtstag des Chores und das 10-jährige Jubiläum seines Chorleiters würde der Chor gerne mit allen Kirchhundemer Chören am 6. November in der Schützenhalle beim Gemeindechorfest feiern. Ob alle Gastchöre teilnehmen bzw. singen können, ist noch ungewiss, unter anderem, weil die dann geltenden Coronabestimmungen noch nicht feststehen. Schon 2020 musste das Gemeindechorfest wegen der Pandemie abgesagt werden. Der Chor gibt die Hoffnung aber nicht auf, bald zum normalen Chorleben zurückkehren und das Jubiläum feiern zu können.

