„Generation Depression“: TIL aus Wenden mit neuem Album

Wenden. Die Wendener Band TIL hat während der Pandemie ein neues, düsteres Album aufgenommen. Vorab gibt es bis zum Sommer jeden Monat eine neue Single.

„Und auf einmal ergibt alles keinen Sinn mehr“, so haben sich wahrscheinlich viele gefühlt, als es Anfang 2020 plötzlich dunkel wurde. Für die Wendener Band „TIL“ und viele Jugendlichen gehört dieses Gefühl schon längst zum Alltag. Man spricht auch von einer „Lost-Generation“, oder wie „TIL“ es mit ihrem Albumtitel beschreiben: Die „Generation Depression“.

Der Großteil des neuen Albums der Wendener Band entstand während der Pandemie in einem dunklen 12 Quadratmeter Raum in Olpe. So entwickelten sich ein neuer, düsterer Sound und eine neue Art von Texten, die so ehrlich sind, dass sie wahrscheinlich vielen Menschen aus der Seele sprechen.

Auf dem Album „Generation Depression“ verarbeitet die Band ihre Depression und gibt einen Einblick in ihre und die Probleme der heutigen Jugend. Jeder Song auf dem Album beschreibt ein anderes Problem oder anderes Thema einer Depression. Von dem Gefühl sich anders und verlassen zu fühlen auf „Alien“ bis hin zur Trauer und dem Verweilen in der Vergangenheit bei „Wir waren doch Freunde“. „Wenn wir uns öffnen und ehrlich über unsere Depressionen sprechen, vielleicht fangen dann auch mehr Menschen an, über ihre Depressionen zu sprechen. Jedem von uns hilft es sehr, mit den anderen beiden zu reden, wenn man sich in einer depressiven Phase befindet. Am meisten hat es uns aber geholfen, das alles auf dem Album zu verarbeiten.“

Musikvideo spielt auf verlassenem Fabrikgelände

Den Tiefpunkt einer Depression zeigt der Song „Paranoid“. Hier wird ehrlich und nackt über das Gefühl einer Depression gesprochen. Innere Leere, Antriebslosigkeit, Taubheit, und Lustlosigkeit. Das große Problem dabei ist, dass sich Personen mit Depressionen häufig niemandem anvertrauen. Vielen ist das unangenehm, peinlich oder einfach ein Tabu-Thema. Oder wie in „Paranoid“ beschrieben: „Ich hülle mich in Schweigen, andere haben ja auch Probleme. Will nicht, dass mich jemand so sieht, versinke in Melancholie…“

Das ist ein Riesen Problem: Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen. Das, obwohl 8 von 10 Suiziden angekündigt werden und eine Depression eigentlich gut behandelbar ist.

Youtube TIL Wenden Musikvideo Paranoid

Alles an „Paranoid“ ist Self-made, vom Songwriting über die Produktion, bis hin zum Musikvideo, das über mehrere Monate nachts auf einem verlassenen Fabrikgelände in NRW entstand und die düstere Stimmung des Songs abrundet. Ein Musikvideo, das die grausamen Folgen einer Depression zeigt. Eine Verbildlichung des schlimmen eigenen Gefühls und ein mögliches Szenario, wie die Folgen einer Depression aussehen können.

Jeder Monat eine neue Single

„Generation Depression“, ein Soundtrack für eine Generation, die aufwächst zwischen Pandemie, Klimakrise, Zukunftsängsten, verschiedenen Kulturen/Religionen, Suchtproblemen und ständigem Druck durch Social Media.

Das ganze Album erscheint im Sommer unter eigenem Label. Bis dahin soll jeden Monat eine neue Single mit Musikvideo veröffentlicht werden. Passend zu dem Thema kommt außerdem ab nächster Woche ein eigener Podcast heraus, bei dem die Band über diese Themen spricht. Außerdem starten sie die Social Media Aktion #SeiEhrlich. „Bei dieser Aktion fordern wir alle Menschen auf, für einen Tag auf Social Media zu posten, wie es einem wirklich geht. Welche Probleme die Menschen momentan haben, oder was sie in ihrem Leben belastet. Wir finden es sehr wichtig, dass wir gemeinsam lernen, darüber zu sprechen und uns mit unseren Gefühlen und Problemen nicht alleine fühlen“, so die Band.

