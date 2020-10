Georg Keppeler aus Olpe kritisiert Griff in AOK-Rücklage

Wer Georg Keppeler aus seiner Zeit als IG Metall-Bevollmächtigter für den Kreis Olpe kennt, weiß, dass der Olper kein Mann der leisen Töne ist, wenn ihm eine Sache am Herzen liegt.

So auch jetzt wieder beim Thema „Finanzautonomie der Krankenkassen“. Hier redet Keppeler als Verwaltungsratsvorsitzender und Versichertenvertreter der AOK Nordwest Klartext. Die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn, eine drohende Finanzlücke der Krankenkassen von fast 17 Milliarden Euro zu schließen, veranlassen ihn zu deutlichen Worten: „Die im Gesetzentwurf aufgeführten Maßnahmen bedeuten einen weiteren Eingriff in die Finanzautonomie der durch die Arbeitgeber und Versicherten selbstverwalteten gesetzlichen Krankenkassen.“ Was Keppeler und seinen Verwaltungsratskollegen Johannes Heß besonders ärgert: „Das wird die Beitragszahler einseitig belasten.“

Acht Milliarden Euro aus den Rücklagen

Gesundheitsminister Spahn und Finanzminister Scholz hatten sich verständigt, dass das Finanzloch nur zu einem geringen Teil aus Steuern gezahlt werden solle. Das sollten nur rund fünf Milliarden Euro sein. Die Hauptlast, so die AOK Nordwest in einer Pressemitteilung, „sollen Versicherte und Arbeitgeber schultern“. Drei Milliarden Euro entfallen demnach auf höhere Zusatzbeiträge, acht Milliarden sollen die Kassen aus ihren Rücklagen nehmen. Fachleute rechnen damit, dass der Gesamtbeitrag für die Krankenversicherung im Schnitt von derzeit 15,7 Prozent auf 15,9 Prozent in 2021 steigen werde.

Etwa 60.000 AOK-Versicherte im Kreis Olpe Allein im AOK-Kunden-Center in der Olper Winterbergstraße 19 unweit des Olper Marktplatzes werden rund 25.000 Versicherte betreut. Insgesamt sind im Kreis Olpe nach Schätzung der AOK-NordWest-Pressestelle rund 60.000 Menschen bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse versichert.

Der AOK-Beitrag liegt derzeit bei 15,5 Prozent bei einem Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent. Dass dieser Zusatzbeitrag durch das zu erwartende Gesetz steigen werde, fürchte man auch bei der AOK, so der Pressesprecher der AOK NordWest, Jens Kuschel, auf Anfrage. Aber: „Wie hoch der Zusatzbeitrag steigen wird, können wir jetzt noch nicht beziffern.“

Corona trägt nicht die Schuld

Kritisieren die aktuelle Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Spahn: Die beiden Verwaltungsratsvorsitzenden Johannes Heß (Arbeitgebervertreter/links) und Georg Keppeler (Versichertenvertreter) Foto: Jürgen Schulzki / AOK

Georg Keppeler wird bei diesem Punkt deutlicher. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt er: „Wir gehen davon, dass der harte Crash für uns angesichts der gestohlenen Rücklagen erst 2022 kommt, sollte das Gesetzespaket so verabschiedet werden. Nach meiner persönlichen Einschätzung könnte der Zusatzbeitrag bei der AOK dann um 0,7 Punkte steigen, von jetzt 0,9 auf dann 1,6 Prozent.“

Dass die 17 Milliarden Euro-Lücke vorwiegend Corona bedingt sei, bezweifelt Johannes Heß: „Der erhebliche finanzielle Mehrbedarf ist nicht den Ausgaben für die Bekämpfung der Pandemie zuzuordnen, sondern fast ausschließlich der beispiellosen Ausgaben orientierten Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Spahn in den letzten drei Jahren geschuldet, ohne dabei die Qualität der Leistungen für die Versicherten zu verbessern.“ Allein die AOK NordWest sei in der laufenden Legislaturperiode mit rund einer Milliarde Euro zusätzlich belastet worden.

Durch den staatlich verordneten Griff in die Rücklagen der Krankenkassen würden allein der AOK NordWest im nächsten Jahr über 400 Millionen Euro aus der Rücklage direkt entzogen. Keppeler: „Diese Mittel stehen dann entweder für die von unserer Kasse zusätzlich vereinbarten Leistungen unserer Versicherten nicht mehr zur Verfügung oder sie können nicht mehr für den Ausgleich der in den Jahren 2022 und 23 schon heute weitgehend feststehenden Kostensteigerungen genutzt werden. Die gesetzlich adressierten Zusatzbelastungen der Krankenkassen sind somit auch für die Folgejahre zementiert.“