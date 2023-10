Gerangel in Olper Spielhalle: Zeugen setzen Dieb fest

Olpe. Ein junger Mann stahl Geld aus der Kasse einer Olper Spielhalle und wurde dabei erwischt.

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am späten Dienstagabend in einer Spielhalle in der Franziskanerstraße in Olpe . Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 22-Jähriger in einem günstigen Moment den Kassenbereich und stahl aus der Kasse Bargeld. Als eine Angestellte dies bemerkte, schubste er sie zur Seite. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt.

Ein Zeuge eilte der Frau zur Hilfe und verletzte sich dabei ebenfalls leicht. Im Zuge eines Gerangels flüchtete der Tatverdächtige zunächst, lief dann aber wieder zurück in die Spielhalle. Zeugen gelang es dann laut Polizeibericht, diesen bis zum Eintreffen der Polizei festzusetzen. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Lesen Sie auch: Kurios: Nach drei Tagen zweiter Dachstuhlbrand im selben Haus +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe