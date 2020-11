Gerlingen: Junger Dorfverein gibt richtig Vollgas

Vor zweieinhalb Jahren wurde in Gerlingen der Verein für Dorfgemeinschaftsaufgaben Gerlingen ins Leben gerufen. Zunächst ging es nur um die Unterstützung des Pumptrack-Projektes. Doch dann startete der Verein durch und gab Vollgas, um das Dorf zu verschönern und attraktiver zu machen. Und die Bilanz mit etlichen Projekten kann sich sehen lassen. „Uns ist wichtig: Wir kümmern uns um unser Dorf. Wir setzen uns zum Wohle unseres Dorfes ein“, bringt es der stellvertretende Vorsitzende, Steven Ridder, im Gespräch mit unserer Redaktion auf den Punkt.

Es wird bunt

„Gerlingen wird bunt“ ist ein Motto, das sich der Verein auf die Fahnen geschrieben hat. Dabei sind neun Stromkästen im Dorf verschönert worden. „Wir hatten das schon in anderen Orten gesehen. Da haben wir gedacht, das können wir auch in Gerlingen machen“, so Ridder. Der Siegener Künstler Julian Irlich hat drei Stromkästen mit folgenden Motiven gestaltet: Musikverein Gerlingen (Busbahnhof): Bild als Vereinigung des alten und neuen Logos des Vereins (Doppelbogenbrücke und Kapelle); FSV Gerlingen (Biebergstraße): Das Thema ist der Aufstieg Westfalenliga; Historisches Gerlingen (Dorfplatz): Hier geht es um die alte Gerlinger Villa. „Sie wurde 1902 gebaut und 1970 abgerissen. Das war das alte bischöfliche Palais, ein imposantes Gebäude. Es war wie ein Wahrzeichen von Gerlingen, ist aber leider in Vergessenheit geraten. Wo jetzt der bemalte Stromkasten ist, da stand auch das Gebäude“, erläutert Steven Ridder.

Der Stromkasten mit dem Motiv des Musikvereins wurde beidseitig bemalt. Die Volksbank Gerlingen ließ auf der Rückseite des Kastens ihre Gründungsväter und einen Spruch malen. „Von deren Seite wurden 60 Prozent der Gesamtkosten für diesen Stromkasten übernommen“, so der 2. Vorsitzende.

Kinder als Künstler

Auch die Kinder betätigten sich in Gerlingen als Künstler. „Letztes Jahr hat die Grundschule drei Stromkästen gestaltet und in diesem Jahr der Kindergarten ebenfalls drei“, berichtet Steven Ridder. Wegen Corona sei das in diesem Jahr nicht ganz einfach gewesen: „Wir haben die Vorarbeiten, wie Saubermachen und Grundieren der Stromkästen, gemacht und die Erzieherinnen mit den Kindern die Motive ausgewählt“, so Ridder. Finanziert hat die ganze Aktion der Vorstand des Dorfvereins mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Zwar habe man das Maibaumfest von der Feuerwehr übernommen, doch da dies in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, gab es daraus keine Einnahmen.

Ein tolles Projekt waren auch die beiden neuen Willkommensschilder. „Die alten waren marode“, sagt Steven Ridder. In Zusammenarbeit mit den Firmen „Zimmerei und Hausbau Häner“ und „Dachdecker Rademacher“ hat der Verein die Schilder aus Holz angefertigt. Die Mitglieder des Vereins waren bei den Holz-und Dacharbeiten in den jeweiligen Firmen aktiv dabei und haben die Arbeiten an den Fundamenten erledigt. „Die Schilder wurden dann zur Begrüßung der Bewohner und Gäste an den beiden Ortseingängen von Olpe und Wenden kommend ebenfalls von den Vereinsmitgliedern installiert“, erzählt der 2. Vorsitzende.

Gerlinger Glöckchen

Der Dorfverein hat auch das Projekt „Wenden bringt‘s“ gestartet. „Es wurde während des Corona- Lockdowns im Frühjahr eine Website erstellt www.wenden-bringts.de, um ansässige Unternehmen zu unterstützen, die gerne einen Lieferservice oder besondere Abholangebote anbieten wollten“, sagt Steven Ridder. Den Dorfplatz will der Verein ebenfalls auf Vordermann bringen: „Der hat es nötig. Da stehen weitere Aktionen an.“

Keine Frage: Der Dorfverein ist außerordentlich aktiv. Und hat bereits das nächste Projekt auf der Agenda: die Restauration des „Gerlinger Glöckchens“. Dabei handelt es sich um einen Marien-Bildstock auf der Albe, oberhalb der Grundschule.

„Wir sind von Uli Eich angesprochen worden. Sein Papa hat das errichtet. Da ist ewig nichts gemacht worden“, sagt Steven Ridder. Der Verein werde das nun komplett restaurieren: „Die Hölzer werden auseinander gebaut, neu geschliffen und gestrichen. Und es kommt ein neues Dach drauf.“