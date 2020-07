Getötete Mauersegler in Olpe: Privatperson erhöht Belohnung

Olpe. Eine Privatperson möchte, dass die Täter für den Angriff auf ein Mauersegler-Projekt in Olpe gefasst haben – und stiftet Geld für Hinweise.

Nachdem Unbekannte in der Nacht auf den 16. Juli geschützte Mauersegler in der Hohlkammer eines Pfeilers der Ronnewinkler Brücke in Olpe erschlagen und zertreten hatten, ist nun die Belohnung für Hinweise auf die Täter verdoppelt worden. Eine Privatperson stiftete 1000 Euro für Tipps, die maßgeblich zur Ermittlung der Täter beitragen, berichtet die Polizei Olpe. Zuvor hatte bereits die Universität Siegen eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt.

Die Uni Siegen betreibt in der Hohlkammer ein ornithologisches Forschungsprojekt über die Mauersegler, das in den vergangenen Jahren schon mehrfach Opfer von Straftaten geworden war. In diesem Fall hatten Unbekannte die Vögel durch das Einschalten der Beleuchtung irritiert. Die Mauersegler, die sich fast ihr ganzes Leben in der Luft aufhalten, flogen orientierungslos durch den Raum. Einige wurden mit Holzlatten erschlagen, am Boden brütende Vögel und ihr Nachwuchs wurde zertreten.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.