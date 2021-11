GEW im Kreis Olpe ruft zu Streik auf

Kreis Olpe. Vorstandswahlen, ein Streikaufruf und Ehrungen standen im Blickpunkt der Versammlung der Lehrer-Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Olpe hat nicht nur einen nejuen Vorstand, sie präsentiert sich auch streiklustig: Der GEW-Kreisverband Olpe ruft alle angestellten Lehrkräfte auf, sich am Donnerstag, 11. November, am Warnstreik in Dortmund zu beteiligen. Der Appell ging von der diesjährigen Jahreshauptversammlung der GEW aus, die wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis stattfand. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Wahlen, Ehrungen, Berichte aus dem Schulalltag und die Terminplanung.

+++Lesen Sie auch: GEW-Proteste auch in anderen Regionen+++

Bei den Vorstandswahlen wurden Renate Kreutz und Michael Greve-Röben in ihrem Amt bestätigt. Neu im Leitungsteam ist Claudia Schürg, Lehrerin an der Gesamtschule Wenden. Auch Delegierte und Fachgruppenvorsitzende standen zur Wahl.

Kritik richteten die Lehrkräfte in Richtung Coronapolitik: Durch häufig sehr kurzfristige Anordnungen aus dem Schulministerium sei eine sichere Planung erschwert oder unmöglich gemacht worden. In Sachen Digitalisierung fehle es häufig an schlüssigen Konzepten und Fortbildungen.

Busfahrt mit Siegener Kollegen

In der aktuellen Tarifrunde fordern die Landesbediensteten unter anderem fünf Prozent mehr Gehalt. Doch die öffentlichen Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Michael Greve-Röben vermutet: „Es soll offenbar versucht werden, die zukünftige Eingruppierung zu verschlechtern und damit Geld zu sparen.“ Daher ruft die GEW zum eintägigen Warnstreik auf. Ein gemeinsam georderter Bus mit Kollegen aus Siegen fährt nach Dortmund.

Termine: Unter anderem eine Bildungsreise nach Berlin und verschiedene Diskussionsveranstaltungen. Im Vorfeld der Landtagswahlen werden kandidierende Politiker eingeladen und zur Bildungspolitik befragt. Viele der Veranstaltungen sollen online stattfinden: „Das spart Zeit und Anreisekosten“, so Renate Kreutz aus dem Leitungsteam.

Abschließend wurden fünf Jubilare für langjährige GEW-Mitgliedschaft geehrt.

Rudolf Seidenstücker trat bereits vor 60 Jahren, seine Frau Gisela Seidenstücker vor 50 Jahren in die Bildungsgewerkschaft ein. Linda Foerster, Egbert Plum und Michael Greve-Röben sind seit 25 Jahren Mitglieder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe