Gewinnspiel – Jetzt exklusive Karten für Gisa Pauly gewinnen

Gisa Pauly stellt ihren neusten Roman am 11. September vor.

Kreis Olpe. Am 11. September stellt die Autorin Gisa Pauly ihren neusten „Sylt-Krimi“ auf der EMS Westfalen vor. Hier können Sie exklusive Karten gewinnen.

Die Buchhandlung Frey, die Westfalenpost und die Personenschifffahrt Biggesee laden zu einer besonderen Lesung ein: Gisa Pauly liest aus ihrem jüngsten Krimi „Treibholz“ am 11. September – und zwar während einer Fahrt auf der EMS Westfalen über dem Biggesee – vor (unsere Zeitung berichtete). Boarding für die Veranstaltung ist um 18 Uhr am Hafen in Sondern. Um 18.30 Uhr geht es los. Hier können Sie 3 x 2 exklusive Karten gewinnen. Wir wünschen viel Glück!

+++ Exklusive Karten für Gisa Pauly – Hier geht es zum Gewinnspiel +++

Karten für Gisa Pauly sind ansonsten für 25 Euro in der Buchhandlung Frey (Schüldernhof 2 in Attendorn, Telefon: 02722 2516) erhältlich. Die Westfalenpost, die Buchhandlung Frey und die Personenschifffahrt Biggesee freuen sich auf Ihren Besuch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe