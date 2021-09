Wer hat die Pedelecs in Finnentrop gestohlen? Die Polizei (hier ein Symbolbild) ist auf die Mithilfe von möglichen Zeugen angewiesen.

Diebstahl „Ghost“ und „Conway“: Zwei Pedelecs in Finnentrop gestohlen

Finnentrop. Zeugen gesucht: Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die am Wochenende zwei Pedelecs aus einer Garage in Finnentrop gestohlen haben.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag zwei Pedelecs aus einer Garage in der Straße „Viermorgen“ in Finnentrop gestohlen. Bei den Rädern handelt es sich um ein E-Bike der Marke „Ghost“ (Farbe: grün-schwarz) sowie um ein „Conway“ (Farbe: blau-weiß) mit einem Wert im jeweils vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

