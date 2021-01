Unfälle Glätte und Neuschnee im Kreis Olpe: Sechs Unfälle am Morgen

Kreis Olpe. Neuschnee und glatte Straßen haben im Kreis Olpe am Freitagmorgen zu mehreren Unfällen geführt. In Gerlingen wurde ein Autofahrer verletzt.

Der Neuschnee hat im Kreis Olpe am Freitagmorgen zu einigen kleineren Verkehrsbehinderungen geführt. Sechs Unfälle hat die Polizei schon bis 6 Uhr registriert. Außerdem sind einige Bäume umgekippt, so dass Straßen unpassierbar waren.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Verletzt wurde ein 48 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der L 512 an der Abfahrt der A 4 zwischen Olpe und Gerlingen. Ein Lkw, der von der Autobahn kommend nach links in Richtung Gerlingen abbog, stieß gegen 4.15 Uhr mit einem Auto zusammen, das auf der L 512 in Richtung Olpe unterwegs war. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Sowohl er als auch der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer gaben an, dass die Ampel jeweils auf Grün stand. Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Anlage, stellte aber keine Störung fest. Der genaue Unfallhergang müsse daher noch geklärt werden.