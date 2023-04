Glasfaserausbau in Wenden – Das ist der aktuelle Stand

Wenden. Nach dem Baubeginn des privatwirtschaftlichen Ausbaus in der Gemeinde Wenden sind mittlerweile viele Kilometer Rohre verlegt worden.

In der vergangenen Woche konnte die Deutsche Glasfaser zusammen mit dem beauftragten Tiefbauunternehmen, Fa. Soli, und der Gemeinde Wenden die ersten Kunden im Kreis Olpe auf dem in Bau befindlichen Glasfasernetz des Unternehmens begrüßen.

Nach dem Baubeginn des privatwirtschaftlichen Ausbaus in der Gemeinde Wenden im April 2022 sind mittlerweile viele Kilometer Rohre verlegt worden und auch die sieben Glasfaserhauptverteiler wurden bereits im letzten Jahr in der Gemeinde aufgestellt. Endlich konnten dann auch in der letzten Woche die ersten Anschlüsse aktiviert werden.

Die Arbeiten schreiten voran

Zwölf Haushalte in der Ortschaft Brün waren in der letzten Woche die Ersten, die in der Gemeinde Wenden die Glasfaser-Technologie auf dem Netz der Deutschen Glasfaser nutzen konnten. Zu diesem Anlass überbrachten der Projektleiter der Deutschen Glasfaser, Michele L. Toma, Bauleiter Detlev Sprenger und Vertreter der Fa. Soli den ersten Kunden einen Blumenstrauß und einen kleinen Ostergruß. Auch Bürgermeister Bernd Clemens und der Breitbandkoordinator der Gemeinde Wenden, Bastian Dröge, freuten sich zusammen mit den ersten Kunden über den Fortschritt der Arbeiten. Auch in den anderen Ortschaften der Gemeinde Wenden schreiten die Arbeiten, nach den witterungsbedingten Unterbrechungen in den letzten Monaten, voran.

In Schönau und Dörnscheid sind die Tiefbauarbeiten fast beendet, in Heid zu 90 Prozent. Momentan wird in Wenden, Hünsborn und Gerlingen gearbeitet. Danach werden die Tiefbauarbeiten in Ottfingen aufgenommen, später folgen Hillmicke, Elben, Altenhof und Brün. Geplant ist, dass die Ortsteile der Gemeinde Wenden bis Ende 2023 ausgebaut sind. Auch die Aktivierungen werden nach dem Beginn in Heid weitergeführt. Dabei wird voraussichtlich in folgender Reihenfolge vorgegangen: Heid und Rothemühle, Wenden und Möllmicke, Hünsborn, Ottfingen, Dörnscheid, Gerlingen, Hillmicke, Elben, Schönau, Altenhof und Brün. Auch im Rahmen des öffentlich geförderten Glasfaserausbaus im Kreis Olpe werden die Lücken in der Breitbandversorgung in Wenden geschlossen.

Im Februar 2022 startete der Tiefbau in Wenden und befindet sich mittlerweile in den letzten Zügen. Mit dem Abschluss der Tiefbauarbeiten und der Abnahme wird bis Ende 2023 gerechnet. Die ersten Aktivierungen dürften aber auch hier in den nächsten Monaten erfolgen.

