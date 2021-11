Glatte Straßen im Kreis Olpe: Autos landen im Straßengraben

Kreis Olpe. Mit schneebedeckten Straßen und Glatteis hatten Autofahrer im Kreis Olpe auch am Dienstagmorgen zu kämpfen. Es gab mehrere Unfälle.

Witterungsbedingt kam es im Kreis Olpe auch am Dienstagmorgen zu einigen Verkehrsunfällen.

Ein 22 Jahre alter Autofahrer geriet gegen 6.20 Uhr auf der Verbindungsstraße der B 517 zur B 55 in Richtung Oberveischede aus bislang ungeklärter Ursache auf der schneebedeckten Straße mit seinem Wagen ins Rutschen. Danach sei alles so schnell gegangen, dass sich der 22-Jährige nicht mehr an die Einzelheiten erinnern kann. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte mit dem Heck gegen eine steile Böschung. Dabei wurde das Auto erheblich beschädigt. Es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Unfall auf der A 4 zwischen Krombach und dem Kreuz Olpe-Süd. Foto: Kai Osthoff

Glück im Unglück hatte auch eine junge Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 zwischen Krombach und dem Autobahnkreuz Olpe-Süd. Nach Angaben der Autobahnpolizei war sie in Richtung Köln unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf der schneematschbedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Dadurch verlor sie die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. An einer steilen Böschung kippte das Fahrzeug um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die junge Frau blieb unverletzt und konnte das Auto aus eigener Kraft verlassen. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden.

Auch am Montag hatte der Wintereinbruch schon zu leichten Problemen auf den Straßen geführt, unter anderem war ein Lkw am Lenscheid von der Straße abgekommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe