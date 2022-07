Gleitschirm im Baum: „Flieger hatte keine andere Chance“

Mit dem Gleitschirm in luftiger Höhe: Beim Drachenflugclub Kreis Olpe in Saalhausen ist das zu erlernen.

Saalhausen/Kreis Olpe. Der Vorsitzende des Drachenflug-Clubs Kreis Olpe, Wolfgang Henrichs, ordnet den Gleitschirmunfall aus Expertensicht ein.

Für die Mitglieder des Drachenflug-Clubs Kreis Olpe (DFC) sei die Landeaktion des Gleitschirmfliegers am Mittwoch Abend nicht so spektakulär gewesen, wie es die Öffentlichkeit offenbar erlebt habe, sagte Wolfgang Henrichs (56), seit 31 Jahren Drachenflieger und aktuell 1. Vorsitzender des Clubs mit Sitz in Saalhausen, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es war eine kontrollierte Baumlandung. So etwas wird auch geschult. In Trockenübungen wird trainiert, was zu tun ist, wenn man in eine solche Situation gerät.“

Wolfgang Henrichs, 1. Vorsitzender des Drachenflugclubs Kreis Olpe, mit seinem Drachen in Aktion. Foto: Privat / WP

Das sei ein Mittel der Wahl, wenn der Gleitschirmflieger in eine ungünstige Windsituation gerate, in der er schnell nach unten gedrückt werde. Dann leite der Flieger die Landung ein, als ob er es auf einer Wiese tun würde. Henrichs: „Er bremst den Schirm an und lenkt mit einer geringen Geschwindigkeit in die Baumwipfel.“ Das habe auch der 61-jährige Vereinskollege getan. „In dem Moment hat der Flieger auch gar keine andere Chance.“

+++Auch interessant: Neues Bier in Drolshagen+++

Nach den vielen Borkenkäferkahlschlägen wirke sich problematisch aus, dass nicht mehr überall durchgängig Wald stehe, und an den Übergängen dynamische Winde entstehen könnten: „Hinter solchen Kanten kann es zu Verwirbelungen kommen, die wir vorher kaum kannten, da ja fast überall durchgängig Wald stand.“ Die neue Freifläche wirke sich wie eine Störung für die Luftströmung aus.

Neun Flieger unterwegs

Am Mittwoch Nachmittag seien insgesamt acht weitere Vereinsmitglieder unterwegs gewesen: „Ein Kollege ist vom gleichen Starthang eine Stunde früher losgeflogen, war auf über 2.000 Meter Höhe gestiegen, ist auf Strecke gegangen und bei Haiger gelandet.“ Dort habe er nur den Daumen rausgestreckt und sei per Anhalter zum nächsten Bahnhof mitgenommen worden. Grundsätzlich sei es möglich, mit dem Gleitschirm hunderte von Kilometern zu fliegen.

+++Lesen Sie auch: Höhenretter nach Gleitschirmunfall im Einsatz+++

Neben den beiden seien weitere vier Gleitschirmflieger vom Starthang über Saalhausen abgeflogen, die planungskonform auf der Landewiese im Kurpark auch angekommen seien. Drei weitere hätten nach der Fichtenlandung des 61-jährigen Kollegen auf ihren Start verzichtet.

Nicht gefährlich

Grundsätzlich, so Henrichs weiter, sei weder Drachen- noch Gleitschirmfliegen gefährlich: „In den 40 Jahren unseres Vereinsbestehens ist noch niemand tödlich verunglückt, die schwersten Verletzungen waren Prellungen oder Rippenbrüche. Das sollte zwar nicht passieren, kann aber passieren.“

Zur Historie des Vereins erklärte Henrichs, dass zu Beginn die Drachenfliegerei im Blickpunkt gestanden habe: „Mitte der 90-er Jahre kamen die Gleitschirmflieger dazu. Heute gibt es nur noch zwei Drachenflieger im Club.“ Grund dafür sei, dass der gepackte Schirm einfacher zu transportieren sei: „Man kann damit in jede Gondel einsteigen, es gibt auch die Möglichkeit des Hike & Fly, das heißt, sie wandern zum Startplatz. So ist das Gleitschirmfliegen auch eigentlich mal entstanden. Von Bergsteigern, die keine Lust hatten, nach dem Aufstieg runter zu laufen.“ Ein Drache sei sperriger, ein fünf Meter langes Paket und 35 bis 40 Kilogramm schwer.

In Deutschland gebe es mittlerweile rund 30.000 Gleitschirmflieger. Kosten je nach Ausführung: Von etwa 3.000 bis 8.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe